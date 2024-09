Yiddá Eslava vuelve a ser chica reality y se emociona: 'Combate es bacán'

El día de ayer el programa de 'Esto es Guerra' presentó a los refuerzos para los 'Combatientes', grande fue la sorpresa cuando al abrirse las puertas entró Yiddá Eslava saltando en un pie emocionada por volver a pisar un reality.

La ahora madre de familia provocó sentimientos encontrados entre sus seguidores quienes siguen de cerca su carrera desde que se hizo conocida en 'Combate' y dicho sea de paso donde conoció a Julián Zucchi.

'Esto es Guerra' sorprendió el día de ayer al anunciar los refuerzos del equipo de los Combatientes, siendo Yiddá Eslava uno de ellos quien al ser presentada provocó no solo la emoción del público sino también de los propios competidores quienes en algún momento compartieron equipo hace años atrás.

Karen Dejo, Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza y Hugo García abrazaron a Yiddá Eslava enérgicamente y es que la actriz no pisaba un reality desde hace varios años tras dejar de participar en 'Combate' y enfocarse en iniciar una familia con su ahora ex pareja Julián Zucchi.

Pese al tiempo transcurrido, Yiddá demostró que los años no han pasado por ella ya que demostró tener energía para ganar en las competencias sacando la garra por su equipo.

Cabe mencionar que la presencia de Yiddá solo es de manera temporal debido a que los refuerzos solo participarán una semana en el reality tal y como lo anunció Korina Rivadeneira quien también ha sido invitada al programa de competencia.

Pese a que el ingreso de Yiddá provocó la emoción de sus fanáticos, en redes sociales criticaron al programa por convocar a personajes que ya han pasado los 30 años y su rendimiento no será igual a los chicos que ya se encuentran en competencia.

"Otro asilo de ancianos", "Q pasa? Porq dinosaurios?", "Para los combatientes ponen gente más oxidadas y que no dan más en competencia, sin embargo a los guerreros le ponen gente joven y activas", "Se nota que ya no tienen a quien llamar", "Van a poner a todos los antiguos para ver si funciona el programa" , fueron algunos de los comentarios.

La actriz Yiddá Eslava sufrió un lamentable accidente mientras realizaba algunas actividades domésticas en casa y es que la productora se mostró preocupada e incluso mostró un video de las consecuencias de este pequeño accidente en el hogar.

A través de su cuenta oficial de Instagram Yiddá compartió una historia dónde contó que acaba de quemarse con la hervidora aparentemente porque no se dio cuenta que el vapor podría ser perjudicial y se encontraba una distancia bastante cerca.

"Me quemé horrible horrible horrible horrible, la manera más estúpida o sea ustedes no me ven llorando literal tengo mucha tolerancia el dolor demasiada diría yo pero me he quemado horrible", dijo inicialmente la expareja de Julián Zucchi.