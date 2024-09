Johanna San Miguel sorprende al hablar del motivo por el que salió de EEG ¿Por señora?

Durante su despedida del programa reality "Esto Es Guerra", la actriz Johanna San Miguel se mostró muy conmovida, dejando a varias de sus seguidoras con la incógnita sobre el motivo de su partida tan abrupta. Ahora, luego de un tiempo desde su salida de América TV, la exconductora ha decidido hablar abiertamente sobre el tema en una entrevista con Carlos Carlín.

En ese sentido, la 'mamá leona' reveló el que sería el verdadero motivo de su salida del reality de competencia 'Esto es Guerra'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La exintegrante de 'Pataclaun', Johanna San Miguel, se encontró con un amigo del programa para una entrevista en su canal de YouTube. Aprovechando la confianza que tiene con Carlos Carlín, no dudó en hacerle una broma durante la entrevista, insinuando que su edad había sido una razón para no quedarse más tiempo en el reality de competencia.

"La segunda (salida) yo me fui, me voy. Me sacaron por señora", mencionó Johanna San Miguel, dejando asombrada hasta al mismo conductor Carlos Carlín, pero luego se dio cuenta que era broma y ambos estallaron en risas. De inmediato, ella misma lo desmintió: "No, esta segunda vez, yo tomé la decisión de retirarme", dijo durante la entrevista.