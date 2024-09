'Saliente' de Micheille Soifer, Greysom Reñé, ingresó a EEG y le roba un beso en vivo

Esta nueva temporada de 'Esto es Guerra' ha traído sorpresas y es que el nuevo formato ha hecho que convoquen a nuevos refuerzos tanto para el equipo de los 'Guerreros' como de los 'Combatientes'.

Es así que le día de ayer Gleysom Reñé fue presentado como uno de los refuerzos para el equipo de los 'Combatientes' desatando todo tipo de comentarios ya que el cantante ha sido vinculado sentimentalmente con la popular Micheille Soifer, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado tener una relación estable.

Gleysom Reñé le roba un beso a Micheille Soifer

Luego de que Gleysom Reñé fuera anunciado como uno de los refuerzos para los 'Combatientes' la que no estuvo muy contenta fue Micheille Soifer quien esperaba tener a su presunto 'saliente' como parte de su equipo, pese a ello, no dudó en darle batalla en cada competencia en la que eran enfrentados.

Sin embargo, en una de las competencias sucedió algo inesperado y es que ambos debía juntar sus rostros y terminar nariz con nariz aguantando el duelo de miradas.

Inicialmente, ambos demostraron tener bastante confianza y hasta se esperaba que Micheille gane la competencia pero fue Gleysom quien aprovechó la cercanía a los labios de la muy querida 'Michi' para estamparle un pico que de inmediato sorprendió a la cantante y solo atinó a alejarse entre risas.

Es evidente la química y complicidad que existe entre la parejita a pesar de no confirmar que tiene una relación ambos han confesado que ya conocen a las respetivas familias del uno como del otro.

El programa de 'Más espectáculo' no dudó en entrevistar a Micheille y cuestionarle el beso que le robo el cantante a lo que no dudó en responder con mucho humor que por culpa de Gleysom ya no tendrá más pretendientes.

"Soy su best time y todavía me besa delante de todos, o sea se me fue el ganado, todos mis bebecitos fiu fiu ya me los espantaste", dijo Micheille a lo que de inmediato Reñé agregó: "Me siento bien con eso no necesito a nadie haciendo sombra conmigo ya suficiente".

Asimismo, Gleysom aseguró que por el momento desea titular su relación como 'amigos con derechos' ya que Micheille aseguró en un podcast que considera su relación como 'amigos exclusivos', título que al parecer no le había gustado mucho al salsero pero prefirió seguirle la corriente ya que prefiere al igual que la chica reality no brindar más detalles de su romance y mantenerlo alejado de las cámaras y las críticas.

Micheille Soifer confirma 'saliditas' con cantante cubano Gleysom Reñé

Durante una reciente entrevista para el programa podcast en YouTube de Carlos Vílchez, la cantante Micheille Soifer decidió abrir su corazón y revelar detalles sobre su actual situación amorosa. Y es que la intérprete de 'bombón asesino' confirmó que se encuentra en saliditas con el cantante cubano Gleysom Reñé, con quien mantiene una muy buena relación.

A pesar de que Micheille Soifer no se ha caracterizado por contar muchos detalles sobre su vida, al final reveló que ya se ha besado con el cubano y no dudó en elogiar la forma de ser que tiene con ella, pues Soifer considera que él no le hará daño.

"Es un besito nomás. Es churro y es una buena persona, es lindo, tímido. ¡A los vividores ya ahora los huelo de lejos!", expresó Michelle Soifer sobre su nuevo pretendiente. Por su parte, Carlos Vílchez coincidió en que el artista extranjero es un buen hombre.

Hasta el momento Micheille Soifer prefiere mantener su romance con Gleysom Reñé lejos de la atención de la prensa por lo que sigue negando tener una relación formal con el cantante.