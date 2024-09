¡Busca justicia! Melissa Klug revela que admitieron su demanda contra Pamela López por difamación

Melissa Klug reveló en el programa magazine 'América hoy' que su demanda contra Pamela López, quien aún es esposa de Christian Cueva, fue aceptada tras ser vinculada en un presunto romance con el futbolista. La 'Blanca de Chucuito' se mantuvo firme en su decisión de recurrir a la vía legal, señalando que dichos comentarios han perjudicado su relación con Jesús Barco, considerándolos maliciosos e infundados.

Ante ello, las revelaciones de Melissa Klug dejaron sorprendidas a las conductoras de América Hoy, quienes empezaron a consultar más acerca de este polémico tema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, estuvo en el programa magazine América Hoy en donde reveló detalles sobre la demanda que le interpuso a Pamela López por involucrarla con el futbolista Christian Cueva. Ante ello, 'la Blanca de Chucuito' sostuvo que su denuncia ya fue aceptada.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", dijo Melissa Klug. En ese momento, Janet Barboza acotó se mostró sorprendida por dichas declaraciones. "Uy, se le viene la noche a Pamela López, porque todo lo que uno dice, tiene que demostrarlo".