Uchulu responde a usuario que cuestiona sus viajes: "Sin estudios y se da esa vida"

La Uchulu ha sabido ganarse el corazón de miles de peruanos con su carisma y buen humor al estar frente a la cámara, hace poco más de un año, la actriz cómico dio un salto a la fama que jamás hubiera imaginado que le traería consigo nuevas oportunidades que le permitirían salir adelante con su talento para entretener.

Sin embargo, usuarios han cuestionado en sus redes sociales el cómo alguien que solo trabaja como influencer puede darse una gran vida que difícilmente pueden las personas que si han terminado una carrera y que la ejercen, es por ello que Uchulu no dudó en responder fiel a su estilo estos ataques cibernéticos.

Uchulu parcha a usuaria que cuestiona sus viajes

La muy querida Uchulu decidió no permitir seguir siendo atacada en redes sociales luego de publicar lo que viene siendo su viaje a Estambul junto con su madre para darse unas merecidas vacaciones, pese a que la emoción la embargaba, por otro lado tuvo que lidiar con comentarios que cuestionaban el cómo puede darse estos lujos solo por ser influencer a lo que no dudó en explicar que siempre ha sido una persona chambera y que nadie le ha dado nada en bandeja de plata.

"No puedo creer que una persona sin estudios superiores pueda darse esa vida por tan solo ser disque ser influencer, hoy en día el estudio no vale nada. El mundo está loco", fue el mensaje de una usuaria contra Uchulu a lo que ella no dudó en responder.

Uchulu recalcó que toda su vida quiso ejercer una profesión, sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino el cual siguió y la llevó a la fama, pese a ello se mantiene humilde y trata de darle a su familia una calidad de vida digna gracias a su trabajo en la tv.

Declaraciones de Uchulu

"Siempre persigan sus sueños, lo que ustedes deseen ser en esta vida... yo quería ser ingeniera agroindustrial acuícola, pero la vida y mis ganas de salir adelante dieron otro rumbo en la pandemia del año 2020, también amaba el mundo del arte y comencé con un celular que no tenía mucha calidad de video para realizar mis parodias", dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que desde los 17 años es una persona independiente incluso mucho antes de ser Uchulu confesando que tuvo que trabajar como personal de limpieza de un centro comercial y gracias a su sueldo logró pagar un cuarto que en ese entonces alquilaba e incluso en ese entonces contempló la idea de solventar sus estudios por sus propios medios, pese a ello, sus planes cambiarían de un momento a otro.

Por otro lado, recalcó que es gracias al apoyo de la gente que pudo salir adelante al hacerse más conocida ya que esto le permitió viajar a Lima tener más oportunidades de trabajo como lo fue 'La Chola Chabuca' quien le abrió las puertas para ser mucho mas popular y querida como Uchulu.

"Durante la pandemia muchos nos moríamos de hambre y miedo, yo tenía que hacer algo porque tengo una madre y hermanos pequeños que ver sonreír, esto de los videos, me ayudó a solventar mis necesidades a cambio de poder sacarles una sonrisa, por eso siempre estaré agradecida con todos ustedes", agregó Uchulu.

Finalmente, agregó que cualquier trabajo dignifica a una persona así no haya terminado sus estudios superiores pero si uno busca la manera de salir adelante generando ingresos para cubrir las necesidades propias y familiares, así sea grabando videos como ella, no merece ser minimizada cuando lo único que trata es ser una buena hija, buena hermana y buen ser humano que no le hace daño a nadie para salir adelante.

"Dios tiene un propósito para cada uno y todo esfuerzo tiene una gran recompensa al final del camino, la idea es no rendirse en el intento ni dejar el camino a medio caminar", concluyó.

'Uchulú' hospitalizada por GRAVE ACCIDENTE

La popular tiktoker contó a través de sus redes sociales que fue internada de emergencia en una clínica luego de ingerir accidentalmente lejía, un potente químico que puede ser mortal si se consume. El descuido ocurrió en su casa, cuando su hermana dejó una botella de lejía cerca de su cama, exactamente donde La 'Uchulú' solía tener su botella de agua.

Sin percatarse del peligro, tomó un sorbo del líquido y rápidamente sintió un fuerte ardor en la garganta y el estómago, lo que la obligó a acudir de emergencia a una clínica. El hecho ocurrió en su propia casa, cuando confundió una botella de lejía con una de agua que normalmente deja cerca de su cama.

'Uchulú' cuenta cómo se tomó lejía por error. (Instagram)

"El día de ayer mi hermana dejó una botella de agua en esta mesita, donde normalmente yo dejo mi agua para tomar, y resulta que nunca fue agua, lo que me tomé fue lejía (cloro)", relató la influencer, preocupando a sus seguidores con las fotos de su hospitalización.

A tiempo en la clínica. Gracias a que reaccionó rápidamente, La 'Uchulú' fue atendida en una clínica donde los médicos lograron estabilizarla y evitar complicaciones graves. En sus redes sociales, compartió fotos de su brazo con una vía intravenosa y de los medicamentos que le estaban suministrando para aliviar los efectos de la intoxicación.