Yiddá Eslava arremete contra personas que van a la playa pese a alerta de tsunami: "¡No se metan al mar!"

Yiddá Eslava estalló en redes sociales tras ver que muchas personas seguían yendo a la playa, pese a la alerta de tsunami que se activó en Perú. La actriz lanzó un fuerte mensaje en sus historias, dejando claro que no va a tolerar la irresponsabilidad de algunos. "¡No se metan al mar!", advirtió con total indignación.

Perú está en alerta por un posible tsunami tras un fuerte terremoto de 8.7 grados en Rusia. A raíz de esto, varias autoridades y figuras públicas pidieron que la gente evite ir a las playas. Pero algunos hicieron caso omiso. Ante eso, Yiddá Eslava no se quedó callada y soltó tremendo mensaje en redes.

La ex chica reality se mostró molesta al ver que varias personas no tomaban en serio el peligro y seguían publicando que querían ir a la playa.

A través de sus historias de Instagram, Yiddá estalló: "Me parece increíble que uno esté explicando con manzanitas a la gente que no se metan al mar. Brother, hay corrientes. ¿Por qué la gente es así? ¡No te metas al mar un día!... Los señores que se dedican al turismo, con sus chalanas, los de pesca, esos me preocupan, pero los otros son unos idiot*s".