Yiddá Eslava responde críticas por mensaje tras fallecimiento Papa Francisco: "Para mí, es el mejor"

La muerte del Papa Francisco ha generado una profunda conmoción a nivel mundial, y en Perú varias figuras del espectáculo y el deporte han expresado su pesar. Entre ellas, la actriz Yiddá Eslava destacó por su emotivo mensaje en redes sociales, que no pasó desapercibido pero lo que no espera la actriz era una avalancha de críticas las cuales no dudó en responder con firmeza.

Mensaje de Yiddá al Papa Francisco desata controversia

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de dos millones de seguidores, Yiddá compartió un sentido mensaje tras el fallecimiento del Papa Francisco. Pese a su intención de rendir homenaje, su publicación generó desacuerdo en algunos seguidores, quienes aseguraban que Juan Pablo II fue un mejor pontífice.

"Pocas muertes de personas que no conozco me afectan, y aunque siempre respeto el dolor ajeno, esta vez fue diferente. La partida del papa me llenó de tristeza y melancolía, como si lo hubiera conocido en persona. Más allá de haberlo visto en televisión, siempre me impactaron sus palabras valientes sobre temas que la Iglesia solía evitar. Las condolencias no son solo para sus allegados, son para el mundo entero. Ha dejado la vara muy alta", decía el post que muchos criticaron

Lejos de quedarse callada, Yiddá respondió a sus críticos mediante una historia en video que grabó mientras caminaba por las calles de Miraflores. En el clip, expresó su indignación ante las reacciones que consideró desatinadas.

"La gente es increíble, ni con la muerte del papa se calman con sus comentarios", escribió al pie del clip. Para mi es el mejor papa. Para mí. Son mis redes y lo expongo. Pero hay comentarios que juro he tenido que borrar algunos por el nivel de desatinados que pueden ser. Por ejemplo, 'no, Juan Pablo es el mejor'. Se ponen a 'mechar' como si yo tuviera que decir 'sí, sí'. Yo no me voy a poner a pelear para saber quién es más bondadoso, Por favor... de verdad, qué falta de empatía", expresó con indignación.

El Perú se despide del Papa Francisco

La noticia de la muerte del Papa Francisco generó una ola de reacciones en el mundo entero, especialmente en Perú, donde diversas figuras públicas lamentaron su partida. El Papa argentino, conocido por su humildad, fe y trabajo por la justicia social, dejó un legado imborrable. A los 88 años, Jorge Mario Bergoglio falleció dejando huella en millones de personas.

Varios personajes del espectáculo y el deporte se unieron al luto nacional. Jefferson Farfán fue uno de los primeros en compartir su pesar en redes sociales, subiendo una historia con una imagen del Papa y sus fechas de nacimiento y fallecimiento. Por su parte, la periodista Verónica Linares recordó una de las frases más célebres de Francisco:

"El chisme es como una bomba", una reflexión que para ella sintetiza la sabiduría del Papa en sus intervenciones públicas.

Además, Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, también compartió una emotiva fotografía junto al Papa, mientras que otros famosos como Rebeca Escribens, Yiddá Eslava y Erick Osores dedicaron sentidas palabras al Sumo Pontífice, resaltando su legado de amor y humanidad.