¡Increíble! Yiddá Eslava responde a las disculpas de 'La Pánfila': "No las siento sinceras"

La polémica entre Yiddá Eslava y María Victoria Santana, conocida como "La Pánfila", sigue dando de qué hablar. La actriz cómica sorprendió al ofrecer disculpas públicas a la excombatiente, luego de los duros comentarios que hizo en medio de la disputa por el nombre de su show "Mamá con Huevos". Sin embargo, la respuesta de Yiddá no fue la esperada y dejó en claro su posición frente al conflicto.

Las cámaras del programa "Más Espectáculos" abordaron a Yiddá Eslava para conocer si aceptaba las disculpas públicas de "La Pánfila". Sin embargo, la actriz dejó en claro que no las considera sinceras, por lo que no tiene intención de tomarlas en cuenta.

"Digo, voy a cambiar de nombre y sale un lunes en la mañana decir que no he cambiado en Indecopi. Se sentó a seguir despotricando y sus disculpas siendo sinceros... como yo no las siento sinceras, no las tomo y no me quita el sueño", expresó contundentemente Yiddá.