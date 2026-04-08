Renato Rossini Jr. llama "maldito" a Youna y él arremete en redes: "Hijito, no te la pegues de pirañita"

Renato Rossini Jr. y Youna tuvieron un cruce a distancia que empezó en "La Granja VIP" y terminó explotando en redes sociales. Todo esto, en medio de la cercanía del exchico reality con Samahara Lobatón, que no ha pasado desapercibida.

Renato Rossini Jr. llama "maldito" a Youna y desata fuerte respuesta

El escándalo estalló dentro y fuera de "La Granja VIP". Renato Rossini Jr. sorprendió al lanzar un comentario contra Youna, quien no se quedó callado y respondió fuerte en redes sociales. Todo esto ocurre en medio de la cercanía del actor con Samahara Lobatón, lo que ha aumentado la tensión.

Todo empezó en una escena cotidiana del reality. Mientras varios participantes estaban en la cocina, Renato soltó una frase que dejó a todos en shock.

Sin previo aviso, dijo: "Maldito Youna". El momento fue incómodo. Samahara reaccionó de inmediato y trató de frenarlo. "No le digas maldito, imb**", le dijo frente a todos. Sin embargo, Renato volvió a repetir la frase: "Maldito Youna", lo que terminó por encender la polémica.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y llegó hasta Youna, quien decidió pronunciarse sin filtros. El barbero no dejó pasar el comentario y lanzó una fuerte respuesta desde sus redes. Primero, cuestionó la forma en que Renato se expresó.

"Ay, Renatito. ¿Cómo hacemos, papi? ¿No te han enseñado tus papis que decir maldito a alguien no es una palabra muy bonita? Maldecir a otra persona no es algo bonito, ¿o qué fue, la pichica** está que llega al cerebro?", dijo.

Luego, fue más directo y dejó una advertencia clara, subiendo el tono de su mensaje y respondiendo sin filtros a las críticas. Además, buscó marcar distancia y dejar en claro que no permitirá faltas de respeto.

"¿Sería bonito si me meto a maldecir a tu mamá, a tu familia, a tu papá? No sería bonito, verdad. Si yo no estoy en 'La granja' y no me conoces, ¿por qué me maldices?. ¿Cómo me vas a decir maldito? Ay hijito, no te la pegues de muy pirañita que no has pisado la calle nunca, papi", agregó, generando aún más reacciones.

Sus palabras dividieron a los usuarios. Algunos lo apoyaron, mientras que otros minimizaron el comentario de Renato y lo tomaron como una broma del reality.

Marcó distancia al comportamiento de Samahara

Por otro lado, recientemente, Samahara Lobatón quedó en el centro de la polémica tras una pelea en "La Granja VIP". Por eso, el barbero aprovechó para marcar distancia públicamente y dejar en claro su postura. Además, fue tajante al hablar sobre su actitud en el programa.

"Si pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente", señaló. "Yo no apoyo. Para toda la gente que dice: '¿Por qué apoyas a Samara?'. Yo no apoyo su mal comportamiento", expresó.

En conclusión, el cruce entre Renato Rossini Jr. y Youna ha encendido aún más la polémica dentro y fuera de "La Granja VIP". Mientras uno lanzó el comentario que inició todo, el otro respondió con firmeza en redes, dejando claro que no permitirá faltas de respeto. Ahora, el tema sigue generando opiniones divididas y suma más tensión al reality.