Renato Rossini Jr. llora frente a Pablo Heredia tras recordar su ruptura con Ale Fuller: "Nunca lo hablé"

Renato Rossini Jr. volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por polémicas, sino por una fuerte confesión en "La Granja VIP". El actor abrió su corazón y contó detalles inéditos de su relación con Ale Fuller. Sin embargo, lo que más impactó fue verlo llorar en vivo tras un consejo de Pablo Heredia, quien también fue expareja de la actriz, que lo tocó profundamente.

Renato Rossini Jr. cuenta por qué terminó con Ale Fuller

Durante una charla sincera con Pablo Heredia en "La Granja VIP", Renato Rossini Jr. explicó que su historia con Ale terminó luego de un episodio que lo dejó muy afectado. Todo ocurrió cuando apareció un ampay de la actriz en medio del estreno de su película "Entre nosotros". Aclaró que nunca hubo infidelidad, pero sí una situación que lo hizo sentir mal.

"Sé que ella no fue infiel... Cuando estábamos saliendo, Ale hizo una película y habían actores. Y sale de la mano con uno de ellos. Y cuando ve las cámaras, le suelta la mano. Eso me lo muestran en el avant premiere. Y la gota que rebalsó el vaso fue que sube una historia del ampay. Y en la historia pone: 'Que esto quede entre nosotros'. Luego lo borra", contó.

Lo que realmente le dolió fue la forma en que se manejó todo. Pablo Heredia señaló que Ale Fuller suele priorizar su trabajo y es una persona muy meticulosa. Ambos pensaron que el ampay pudo ser planeado. Pero igual Renato Rossini Jr. se sintió mal al respecto y le terminó. Tras ello, se fue a "Gran Hermano" en Argentina, golpeado emocionalmente. Aun así, dejó claro que no le guarda rencor.

"¿Por qué utilizar el ampay sabiendo que está conmigo como una herramienta para promocionar su película?... Me hubiera consultado... Yo lo hubiera entendido", comentó. "Le terminé... Me fui con el síndrome del impostor, pensando por qué me había hecho eso. Porque no soy el chico con el que le gustaría estar. Me hice muchas preguntas y me fui muy triste", contó. "Yo la perdono", agregó.

@ameg_pe 07.04.26 | Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia hablan de su ex Ale Fuller. Además, Renato le cuenta por qué terminó con la actriz y Pablo le da un consejo que lo hace llorar. Fuente: La Granja VIP ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, Renato Rossini Jr. dejó entrever que habría una tercera persona que ya venía rondando en la vida de Ale desde antes. Según contó, se trataría de alguien que llevaba tiempo intentando acercarse a la actriz, incluso cuando ellos ya estaban saliendo.

En ese momento, Pablo Heredia intervino y aseguró que este hombre habría estado "rondando" desde la mitad de su relación con Ale. Ambos evitaron dar nombres, solo confirmaron la inicial "M". Finalmente, Renato dejó claro que esa cercanía también influyó en su decisión de dar un paso al costado.

Vivían juntos y hasta dormía con su perro

Otro detalle que llamó la atención fue lo cercanos que eran. Renato Rossini Jr. contó que pasaba casi todos los días en casa de Ale. Incluso reveló una anécdota que sorprendió a muchos. Reveló que tenía un fuerte vínculo con la mascota de la actriz, que fue un regalo de Pablo Heredia.

"Yo tenía mi departamento con mi roommate y de lunes a sábado dormía en la casa de Ale. Yo dormía con el perro", dijo ocasionando risas de Pablo. "En realidad al principio yo se lo regalo. Si te contara todas las historias. Y después me lo quedé yo. Y cuando nos separamos le dije: 'Quédate con el perro'. Me re dolió", comentó Pablo. "Kai es la mejor perrita de la historia", agregó Renato.

Además, tanto él como Pablo coincidieron en destacar lo bien que se llevaban con Daniela Doberti, mamá de Ale. Renato no dudó en expresar su cariño y decir que la ama con locura. Incluso contó que lo trataba como un hijo.

El consejo de Pablo que lo hizo llorar

El momento más fuerte llegó cuando Pablo Heredia le dio un consejo sincero sobre el amor. El actor argentino le explicó que lo importante no es la plata ni la apariencia, sino cómo uno trata a su pareja. Tras escuchar eso, Renato Rossini Jr. no pudo más y rompió en llanto. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió con total sinceridad.

"La mujer siente atracción cuando sabes cómo tratarla, cuando tienes inteligencia emocional", dijo Pablo. "Es algo que venía cargando hace tiempo. Y nunca tuve la oportunidad de hablarlo con nadie. Y es como ver otra perspectiva", señaló Renato con lágrimas. "En 10 años es muy probable que ella se dé cuenta que lo que le dabas en ese momento es mucho más de lo que pensabas", afirmó Pablo.

Hace mea culpa y reconoce errores

Renato Rossini Jr. también aprovechó para hacer autocrítica. Reconoció que en esa etapa se descuidó y no avanzó en su vida como debía. Además, contó que en sus últimas relaciones no logró formalizar.

"Mientras que ella se iba a trabajar la novela y encima se iba a editar la película, yo jateando hasta las 12 de la mañana... ¿Qué tengo que hacer hoy día? (Veía su celular) Ah, tengo que ir a correr... Bien hecho lo que me pasó. Me pasó por vago. también. No tenía nada que hacer, grabar 2 o 3 historias, correr", admitió sin rodeos. "En mis últimas dos relaciones... no me oficializaron", reveló.

En conclusión, Renato Rossini Jr. rompió en llanto tras escuchar el consejo de Pablo Heredia, dejando ver que aún cargaba mucho de su pasada relación con Ale Fuller. Hoy, asegura que está enfocado en aprender de lo vivido y seguir adelante.