Renato Rossini y Pati Lorena generan indignación tras comentarios sobre el físico de Mónica Torres: "Adelgaza pues"

'La Granja' vuelve a estar en el ojo de la tormenta, no solo por sus enfrentamientos, sino también por comentarios de sus participantes que han desatado polémica. Esta vez, Renato Rossini Jr y Pati Lorena fueron duramente cuestionados tras referirse al físico de la actriz Mónica Torres.

Renato Rossini Jr y Pati Lorena critican a Mónica Torres

El reality 'La Granja' se ha convertido en escenario de tensiones constantes entre los participantes, quienes no solo conviven aislados, sino que también deben cumplir distintas labores dentro del espacio. Desde el cuidado de animales hasta la limpieza, cada famoso asume un rol específico, siendo el de Mónica Torres, hasta el momento, el de la cocina.

Sin embargo, la dinámica cambió cuando Renato Rossini Jr., en su rol de capataz, decidió retirarla de esa función y asignarle otras tareas. Esta decisión no fue bien recibida por Pablo Heredia, quien intervino para defender a su amiga, señalando que la actriz tendría ciertas dificultades físicas para cumplir con trabajos más exigentes.

Pese a ello, Rossini Jr. y Pati Lorena desestimaron sus argumentos y continuaron con la medida. Incluso, ambos lanzaron comentarios que han sido duramente criticados por el público, especialmente por hacer referencia al físico de la actriz.

"Mala suerte, yo también tengo un problema. ¿Para qué vino? No sirves para esto, ándate a tu casa y deja de hacer bulto. Yo tengo 3 vértebras jod***, ¿me quejo? (Pero no es lo mismo tener sobrepeso) Mala suerte, adelgaza pues, perr*", expresó Pati Lorena.

Por su parte, Renato Rossini Jr. respaldó las declaraciones de la productora y también arremetió contra Mónica Torres con duros calificativos.

"Tener sobrepeso no es una excusa para ser un garc* de mier**", mencionó el chico reality.

Estas frases han generado una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios cuestionan este tipo de comentarios dentro del programa.

Renato Rossini vuelve a hablar mal de Mónica Torres

Durante la transmisión 24/7 del reality, mientras conversaban con el grupo de 'Las Víboras', Pablo Heredia volvió a cuestionar a Renato Rossini Jr sobre la posibilidad de que Mónica Torres retome su rol en la cocina.

Ante esto, el influencer respondió con sarcasmo: "Esta semana si Mónica quiere cocinar puede hacer un cereal con leche, un huevo frito o puede hacer un té", minimizando las capacidades de la actriz dentro del reality.

Además, Rossini Jr. aseguró que Mónica no le tendría buena estima debido a su paso por 'El Gran Chef', donde, según él, demostró ser superior, una versión que ha repetido en más de una ocasión.

En conclusión, Renato Rossini Jr y Pati Lorena continúan en el centro de la polémica por sus comentarios hacia Mónica Torres, lo que ha generado críticas por parte del público, que cuestiona la forma en que se refieren a su compañera dentro del programa.