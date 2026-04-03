Alejandro Sanz sorprende al compartir romántica foto con Stephanie Cayo: "Hay lugares donde todo pesa menos"

El cantante Alejandro Sanz volvió a captar la atención tras compartir una publicación en redes que dejó ver su cercanía con la actriz peruana Stephanie Cayo. El contenido, difundido el 1 de abril, generó reacciones y especulaciones sobre una posible nueva etapa sentimental del artista.

Publicación de Alejandro Sanz desata especulaciones

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó una serie de 18 fotografías que retratan momentos personales y familiares durante sus días de descanso. Entre paisajes, reuniones íntimas y escenas cotidianas, una imagen en particular llamó poderosamente la atención de sus seguidores.

En una de las imágenes, Alejandro Sanz aparece en una videollamada con Stephanie Cayo, lo que muchos interpretaron como señal de cercanía. Además, el cantante compartió fotos de un paseo en yate con su entorno cercano, reforzando la idea de un periodo de tranquilidad y bienestar personal.

El post estuvo acompañado por un mensaje que no pasó desapercibido y que fue analizado por sus fans en redes sociales:

"Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende. ¿También les pasa?". La frase fue tomada como una reflexión sobre su momento emocional, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su vida privada.

La interacción con Stephanie Cayo, sumada al tono del mensaje, llevó a muchos usuarios a plantear la posibilidad de un vínculo más cercano entre ambos artistas, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación.

Alejandro Sanz sube su primera foto con Stephanie Cayo.

Periodista español revela supuesta incomodidad de ex pareja de Sanz

En entrevista con el programa América Hoy, el periodista español Marc Leirado se refirió al impacto que causó la noticia en España. Según explicó, el romance tomó por sorpresa a muchos seguidores del cantante y habría generado malestar en Candela Márquez, quién tenía una relación amical con la modelo.

"Sabemos que la reacción de Candela es que está molesta porque se supone que Alejandro Sanz la dejó, que le dijo que quería un tiempo para estar solo, pero resulta que ha sido para establecer una relación con Stephanie Cayo, que también era amiga de Candela, porque cuando Alejandro ya estaba saliendo con Candela ya era amigo de Stephanie", comentó.

El comunicador precisó además que la relación entre Cayo y Márquez no era cercana en el plano personal, sino que se dio principalmente por el entorno compartido con el cantante.

"La relación que tenían Candela y Stephanie era una relación no íntima obviamente, pero sí por la pareja que era Alejandro, así que obviamente la conoce y han compartido espacios, eran amigas", agregó.

Estas declaraciones intensificaron el debate en redes sociales, donde los usuarios analizaron el contexto del supuesto romance y la cronología de los vínculos del artista español.

En conclusión, la reciente publicación de Alejandro Sanz evidenció un momento de tranquilidad personal y abrió nuevas especulaciones sobre su situación sentimental. La aparición de Stephanie Cayo y las reacciones en redes los colocaron en el centro de la atención. Mientras no haya confirmación oficial, el tema seguirá generando interés y comentarios.