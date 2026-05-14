Shirley Arica protagonizó tenso cruce con Gabriela Herrera y la llama sinvergüenza: "Una persona sin escrúpulos"

Las tensiones en el reality de convivencia, 'La Granja VIP' continúan captando la atención del público. La reciente emisión estuvo marcada por enfrentamientos y diferencias personales, destacando el duro cruce entre Shirley Arica y Gabriela Herrera.

Shirley Arica y Gabriela Herrera protagonizan fuerte intercambio

Durante la gala de nominación, los participantes tuvieron que elegir a quién enviarían a la placa y explicar públicamente sus motivos. Cuando llegó el turno de Shirley Arica, la modelo no ocultó su incomodidad con Gabriela Herrera y aprovechó el momento para expresar duras críticas.

La participante cuestionó el reciente acercamiento entre la bailarina y Diego Chávarri dentro del programa, insinuando que Gabriela no tomó en consideración la situación sentimental del exfutbolista fuera del reality.

"Me pareces una persona sin escrúpulos eres sinvergüenza poco o nada te importa el sufrimiento de otra persona que este afuera por que no te interesa que Diego este en una relación para hacer lo que hiciste. Entonces para mi como mujer no vales nada entonces no te quiero en esta granja", expresó Shirley frente a todos los participantes.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de Gabriela Herrera, quien decidió responder y lanzó una acusación que sorprendió a varios de los presentes. La bailarina dejó entrever que Shirley también habría tenido un comportamiento cercano con Diego Chávarri cuando ocupó el rol de capataz.

"La persona que le dijo a él que si su pareja está afuera con otra persona. Diego vamos tú y yo al cuarto a tomar el champán", respondió Gabriela.

El intercambio incrementó la tensión dentro del programa y provocó reacciones entre los demás integrantes del reality, quienes observaron atentamente la fuerte discusión.

Shirley Arica y Pablo Heredia expresan sus diferencias tras terminar

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un tenso momento en "La Granja VIP" luego de que ella terminara con él. El actor argentino no pudo ocultar su molestia y aseguró que se siente decepcionado por algunas actitudes de la modelo, con quien venía formando una relación dentro del reality.

Todo ocurrió durante una conversación en vivo, cuando ambos intentaron explicar qué pasó entre ellos tras su ruptura. Shirley fue la primera en hablar y contó que se sintió incómoda por la actitud de Pablo cuando intentaron conversar.

"No voy a dar detalles. Sé que es el momento para esclarecer el tema. Pero nada yo creo que le dije lo que pensaba", dijo Shirley Arica. "Me di cuenta de algunas cosas, y creo que en lugar de molesta, decepcionada. Pero como él dice queremos en formas diferentes. Entonces es lo mejor para ambos", agregó.

Por su parte, Pablo Heredia también decidió contar su versión. El actor explicó que le molestó la forma en que Shirley reaccionó cuando sus amigos le preguntaron si quería conocer a su familia y compartir con su círculo fuera del reality.

"A mí me hubiera gustado que cuando mis amigos le preguntaron si querían conocer a mi familia y ver a mis amigos no se hubiera demorado tanto y no hubiera tenido una respuesta tan fría. Entonces claramente ahí yo sí doy un poco de marcha atrás por ese tipo de actitudes", señaló Pablo.

El argentino aseguró que sintió demasiada frialdad de parte de Shirley y que eso lo hizo tomar distancia. Pablo también explicó que ambos tienen formas distintas de querer y que eso terminó chocando entre ellos.

"Yo lo que planteo es demasiado frialdad de un lado y me cansé sinceramente", dijo. "Si esa es tu forma de amar. Bueno, que es distinta a la mía, no concuerda con la mía, no está ni bien, no está mal tampoco", expresó.

En conclusión, la convivencia en La Granja VIP continúa generando conflictos entre los participantes. Mientras Shirley Arica enfrenta nuevos cruces con Gabriela Herrera, también intenta afrontar el distanciamiento con Pablo Heredia. Las tensiones siguen marcando el rumbo del reality.