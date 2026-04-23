Pablo Heredia enfurece con Pamela López por decir que coquetea con Gabriela Herrera: "Me injurió"

La tensión en 'La Granja VIP' sigue subiendo para Pablo Heredia. El actor quedó en el centro de la polémica tras la reciente nominación, luego de que Pamela López dejara entrever que estaría coqueteando con Gabriela Herrera, pese a su vínculo con Shirley Arica. Las declaraciones no tardaron en generar enfrentamientos en el reality.

Pamela López critica duramente a Pablo Heredia

Como todos los miércoles, 'La Granja VIP' vivió un intenso careo de nominación, donde los participantes votan para enviar a uno de sus compañeros a la lista de posibles eliminados. En esta ocasión, Pablo Heredia votó por Pamela López, señalando que algunos de sus comentarios le habían incomodado.

"Pamela, me has dicho convenido, yo nunca me he metido contigo. Hoy siento una mirada tuya distinta, me has dicho recién algo que para mí, no sé si lo tome a tal pero te lo quiero aclarar, te dije 'que lindo sería que tú y Paul estén en cuarto del capataz y nos den un gran show', te lo dije en buena onda, y dijiste 'no seríamos los únicos' (...) Siento que hay comentarios tuyos agresivos pasivos hacia mí persona y yo no he hecho nada", expresó Heredia.

Por su parte, Pamela López negó haber hecho ese comentario sobre el cuarto del capataz y recordó una broma previa del actor argentino hacia su pareja Paul Michael. Además, lo acusó de ser "conveniente" por su acercamiento inicial a Gabriela Herrera y luego a Shirley Arica.

"El que 'me malograste el plan', la misma broma que le jugaste a Shirley para malograr el cerebro, seguramente, por Gabriela, supongo (...) Lo de corazón 'conveniente' fue básicamente porque desde mi percepción considero que eres una persona conveniente que juegan un papel porque en un principio empezaste a coquetear con Gabriela y luego con Shirley, quien te convenía", sostuvo.

Pablo Heredia encara a Pamela López

Después de la gala en vivo, durante una fiesta en la transmisión 24/7, Pablo Heredia decidió reclamarle a Pamela López por los comentarios que hizo en la nominación. La participante se defendió asegurando que se trataba solo de su percepción, por lo que el actor llamó a Gabriela Herrera para aclarar la situación.

"No corran la conversación porque la beneficia a ella (Pamela). Ella me injurió y yo estoy tratando de defenderme. ¿Vos sentiste que te coqueteé cuando estábamos en el sillón?", preguntó el argentino a la bailarina.

Gabriela Herrera respondió que en el sillón no ocurrió nada, pero que al inicio sí hubo una conversación al principio del reality. En ese momento, el actor de 'VBQ' la interrumpió para defenderse, asegurando que estaba soltero y que podía actuar con libertad.

"Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiero... Eso es pasivo agresivo porque estoy hablando en serio", señaló, al notar que Pamela se encontraba bailando cerca sin hacerle mucho caso.

Ante esto, Paul Michael decidió cortar la discusión y alejar al actor. Sin embargo, más adelante, cuando Pamela comentaba con sus compañeros que Heredia estaría manipulando la información, él volvió a confrontarla mientras el cantante de salsa se interponía y le pedía que la dejara tranquila.

Finalmente, Pablo se retiró molesto junto al grupo de 'Las Viboras', Samahara Lobatón y Shirley Arica, donde volvió a arremeter contra la expareja de Christian Cueva.

"La hice quedar mal, la expuse y su única reacción es dejar de hablar. Tengo la suficiente inteligencia para poder exponer su verdad, como ella no tiene, no puede hablar", dijo, evidenciando su enojo.

En conclusión, Pablo Heredia le reclamó a Pamela López por supuestos comentarios "pasivo agresivos", lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos dentro de 'La Granja VIP', marcado por acusaciones y tensión.