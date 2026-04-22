Magaly Medina no acepta disculpas de Rodrigo Brand tras atacar a su reportero: "Que pague la cámara"

Magaly Medina criticó al actor Rodrigo Brand tras la agresión a su equipo de prensa. Tras leer su comunicado de disculpas en redes sociales, la conductora dejó claro que no acepta sus disculpas y pidió acciones concretas.

Magaly Medina arremete contra el actor Rodrigo Brand

Magaly Medina volvió a arremeter contra el actor Rodrigo Brand tras la agresión a su equipo. La conductora dejó claro que rechaza sus disculpas y pidió que asuma las consecuencias. La 'Urraca' no cerró el tema y, por el contrario, elevó la crítica. También lanzó un pedido directo al canal donde trabaja el actor.

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly fue frontal al referirse al comportamiento del actor. Para ella, no hay excusa que valga.

"Oye, ¿qué le pasó a este, al, al matón de barrio, al patán ese que se atrevió a golpear a un equipo de investigación periodística solo porque no les gustó su cara, su oficio, el micrófono?", dijo molesta.

La conductora también cuestionó que se intente justificar lo ocurrido con el alcohol. Considera que ese argumento no explica la violencia. Para Magaly, lo que pasó es grave y no se puede minimizar. Durante su comentario, la periodista intentó entender el origen de la reacción del actor, aunque aclaró que es solo una idea.

"Yo no sé si de chiquitos les pegaron, vivieron en un ambiente de mucha violencia", comentó. Luego agregó: "Estos dos hermanos de repente los agarraban a golpes, ¿no? Entonces, ellos normalizaron la violencia y cualquier cosa responden con agresividad y beligerantes".

Sus palabras generaron polémica, ya que fue más allá de la crítica y planteó una posible razón detrás del comportamiento. Magaly también leyó el mensaje de disculpas que Rodrigo Brand publicó tras el escándalo. Pero la conductora no lo tomó bien, pues para ella, ese mensaje no es suficiente frente a lo que ocurrió.

"No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento. Asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas", leyó en el comunicado del actor. "Las personas afectadas tienen nombre y apellido", respondió firme.

Pide consecuencias en su trabajo y que pague los daños

La 'Urraca' también apuntó contra el trabajo del actor y no dudó en lanzar un comentario fuerte, cuestionando su desempeño y su presencia en la producción de Latina. Además, puso en duda el impacto que ha tenido en la telenovela donde participa.

"No, seguramente que te dieron un jalón de orejas en la telenovela que nadie ve y te dijeron: 'Encima te traemos de México siendo un don nadie y todavía vas a hacer un papelón, que ni siquiera para subir el rating de la novela que hace sirvió. O sea, inversión de ese canal, nula, al agua. O sea, ¿para qué lo trajeron? Y todavía se expone de esa manera", dijo.

Incluso cuestionó su presencia en la televisión y el impacto que tiene en el público. En la parte final, Magaly fue clara al exigir una respuesta del canal y que pague los daños.

"Ándate a tu país de regreso, porque acá tus disculpas no son aceptadas", expresó. "Estoy esperando un pronunciamiento de Latina, que debería. El señor Jurgensen lo conocí siempre como un caballero respetuoso. No sé cómo puede tener entre sus filas matones como estos... Que además arruinaron una cámara, una cámara que este señor debería de costear", agregó.

En conclusión, Magaly Medina se mantiene firme en su postura y deja en claro que no acepta las disculpas de Rodrigo Brand tras la agresión a su equipo de prensa. La conductora insiste en que el actor debe asumir las consecuencias, tanto por su comportamiento como por los daños ocasionados. Mientras tanto, el caso sigue generando expectativa.