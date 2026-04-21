Marcelo Tinelli tendría nuevo romance con exmodelo argentina tras su separación de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron por terminada su relación en marzo, y a poco de esa separación, el conductor argentino vuelve a acaparar titulares. De acuerdo con la prensa de su país, ya estaría siendo relacionado sentimentalmente con otra mujer.

Marcelo Tinelli y su supuesto nuevo romance

La primera información fue difundida en el programa argentino 'Puro Show', conducido por los periodistas Matías Vázquez y Pampito, donde una de sus colaboradoras reveló que un conocido conductor, recientemente separado, estaría iniciando un nuevo romance. El nombre señalado fue el de Marcelo Tinelli.

"El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas", mencionó la comunicadora argentina Pochi.

De acuerdo con la información, Tinelli y Rossana Almeyda, quien estaría en sus 40s, ya se habrían dejado ver juntos en público, siendo uno de sus primeros apariciones en un concierto de Ricky Martin el último fin de semana. Además, ambos se siguen mutuamente en redes sociales, lo que ha reforzado los rumores sobre un posible romance.

El medio también difundió imágenes en las que la exmodelo aparece en el entorno familiar del conductor durante el cumpleaños de su hijo menor Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdés, lo que evidenciaría su cercanía con el círculo de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa confirmó el final de su relación con Marcelo Tinelli

Hace varios días, Milett Figueroa habló con el programa 'Amor y Fuego', donde fue consultada por los rumores de separación con Marcelo Tinelli tras no asistir a su cumpleaños. En ese contexto, la peruana confirmó que su relación con el conductor argentino llegó a su fin.

"Yo he tomado la decisión de terminar la relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación, estoy tranquila y firme con mi decisión. Estoy súper feliz, estoy tranquila. Espero que no sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada", declaró la modelo y actriz.

En conclusión, Marcelo Tinelli estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con la exmodelo argentina Rossana Almeyda, tras su reciente separación de Milett Figueroa. Según los medios argentinos, la pareja ya habría sido vista en un evento público e incluso ella ya se estaría integrando al círculo familiar del conductor.