Karol G anuncia concierto en Lima con su gira "Viajando por el mundo, Tropitour": "¡Familia!"

Karol G anunció concierto en Perú. La noticia de su regreso ya está dando de qué hablar. La cantante colombiana volverá a Lima en el 2027 como parte de su nueva gira mundial, desatando la emoción de miles de seguidores.

Karol G regresa a Lima con concierto como parte de su gira

Karol G confirmó que regresa a Perú y los fans ya están contando los días. La cantante colombiana llegará a Lima en 2027 como parte de su nueva gira mundial "Viajando por el mundo, Tropitour", y promete un show lleno de energía, perreo y sus mejores canciones.

La noticia se soltó este 21 de abril y explotó en redes. La 'Bichota' vuelve en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de romperla en el Coachella 2026.

El regreso de Karol G no fue cualquier anuncio. Todo pasó en pleno festival Coachella, en Estados Unidos, cuando la artista sorprendió a miles de asistentes con una noticia que nadie esperaba.

Primero apareció el mensaje en pantalla: "Nos vamos de tour". Y segundos después, ella misma lo confirmó con emoción. "¡Familia! ¡Nos vamos de tour!", gritó, desatando la locura total.

Con eso, dejó claro que recorrerá varios países de Latinoamérica, y Perú está en la lista. La emoción no tardó en llegar a sus seguidores peruanos. Horas después, en redes sociales se anunció su concierto en diferentes países. La misma artista confirmó los lugares con una historia de Instagram.

Karol G confirma gira mundial. (Instagram)

Fecha, lugar y entradas

La cita ya está marcada. Karol G se presentará en Lima el 22 de enero de 2027 y el lugar elegido es el Estadio San Marcos. Se espera un lleno total, como ya ha pasado en sus conciertos anteriores. Sus fans no quieren perderse este esperado reencuentro.

Sobre las entradas, la preventa arrancará el 29 de abril a las 9:00 a.m. para clientes Mastercard BBVA. Luego, la venta general será el 30 de abril desde las 9:30 a.m. por Teleticket. Todo apunta a que los boletos se acabarán rápido, así que muchos ya están listos para entrar a la cola virtual.

Llega en su mejor momento con un regreso que promete

Karol G no llega en cualquier etapa. Viene de hacer historia en el Coachella 2026, donde fue una de las artistas más comentadas del evento. Su show estuvo lleno de color, baile y una puesta en escena que dejó a todos con la boca abierta. Además, sigue sumando éxitos con su música. En esta nueva gira, la cantante presentará temas de su disco "Tropicoqueta", que la mantiene en lo más alto de la música latina.

La última vez que Karol G estuvo en Perú fue en 2024, y dejó huella. Sus conciertos fueron un éxito total, con estadios llenos y fans coreando cada canción. Ahora regresa tres años después, con más experiencia y un show que promete superar todo lo anterior. Su conexión con el público es clave. Cada vez que pisa el escenario, arma una fiesta donde nadie se queda quieto.

El anuncio ha emocionado a miles. En redes, los seguidores ya celebran y se organizan para no perderse el concierto. Muchos esperan cantar temas como "Papasito", "Latina Foreva", "Ivonny Bonita", "Tropicoqueta" y más a todo pulmón.

En conclusión, Karol G confirma su regreso a Perú en un momento clave de su carrera, generando gran expectativa entre sus seguidores. Su presentación en Lima promete ser uno de los eventos más importantes del 2027, mientras sus fans ya se preparan para asegurar sus entradas.