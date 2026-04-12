Samahara Lobatón afirma que tendría boda con Youna en Miami: "Me caso este año"

El programa 'La Granja VIP' ha reunido a varios artistas de la farándula, entre ellos está la influencer Samahara Lobatón que hace poco recibió una propuesta de matrimonio con Youna. Es así como ahora revela que se casaría en Miami este mismo año.

Samahara Lobatón se casará en Miami

Después de la presentación de actuación que realizaron los participantes de 'La Granja VIP', todos se reunieron para conversar y es así como comentaron sobre la propuesta de matrimonio de Samahara Lobatón de parte de Youna.

Es así como la influencer comentó que su boda sí se realizaría y lo haría en Estados Unidos. Así mismo, reveló que piensa hacerlo este año y que invitaría a todos sus compañeros del reality para que puedan estar presentes.

"Sí, pero me voy a casar en Miami, saca tu visa porque te voy a invitar, yo he dicho que los voy invitar a todos. Me voy casar, si no me caso este año me dejo de llamar Samahara, me caso este año", señaló Samahara.

Durante la conversación, resaltó que varios sí contaban con su visa para poder viajar a Estados Unidos, pero quien no poseía era Paul Michael y que si no iba, tampoco iría Pamela López como invitada.

Melissa Klug apoya boda

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre la relación de su hija Samahara Lobatón con Youna. Esto luego de que él le pidiera matrimonio en pleno reality "La Granja VIP", generando todo tipo de reacciones. Lo más importante es ver feliz a su hija, más allá de lo que haya pasado antes. Melissa fue directa y sincera al hablar de esta posible boda. Sus palabras llamaron la atención porque mostró respaldo total.

"Ya tienen una hija hermosa y si él la va hacer feliz... yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz. Yo creo que ya cometieron los errores que tenían que pasar por unirse muy jóvenes y ahora ya están un poco más centrados. Tienen una hija, tienen una linda familia y yo feliz, si él la va hacer feliz, yo feliz", afirmó la 'Blanca de Chucuito' en el programa reality.

De esta manera, Samahara Lobatón afirma que se casaría con Youna, el padre de su hija mayor. En el reality señaló que tiene planeado hacerlo en este año 2026 y que sería en Miami. Además, que sí desea invitar a todos sus compañeros del programa 'La Granja VIP' a su boda.