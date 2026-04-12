Josimar no descarta volver con María Fe Saldaña tras falso embarazo de su 'prima': "Amo a mi familia"

El salsero Josimar Fidel vuelve al centro de la polémica por versiones cruzadas sobre su vida personal. Tras ser vinculado en 2025 con Verónica González en España y rumores de un supuesto embarazo, el artista lo desmintió. Además, sus recientes declaraciones reavivaron una posible reconciliación con María Fe Saldaña, generando mayor atención mediática.

Josimar niega embarazo y no descarta reconciliación

Durante su participación en el programa televisivo Sábado Súper Star, Josimar se refirió abiertamente a su situación sentimental. El cantante confirmó que actualmente se encuentra separado de María Fe Saldaña, pero dejó abierta la posibilidad de retomar la relación en el futuro.

"Ojalá que se solucione. Amo a mi familia. Hay que curar heridas primero para ver si Dios nos da la dicha de seguir adelante y si no, igual tenemos una familia muy hermosa que somos. Es una excelente mujer, una excelente mamá, pero simplemente, a veces como pareja no funcionamos y hay que tratar de solucionar con terapias", expresó.

Sus declaraciones reflejan una postura conciliadora, enfocada en el bienestar familiar, aunque sin asegurar una reconciliación inmediata. El artista también aprovechó el espacio para referirse a la controversia generada por el supuesto embarazo de Verónica González, versión que según reiteró es completamente falsa.

"Desde el día uno dije que todo esto era totalmente falso y a todas las personas que se están prestando para afirmar estas cosas van a tener problemas como ahora que todos están querellados", afirmó con firmeza.

Con estas palabras, Josimar dejó en claro que ha tomado acciones legales contra quienes difundieron la información, buscando frenar lo que considera una campaña de desinformación en su contra.

@rkt696 Josimar habla de reconciliación con María Fe y lanza advertencia por caso de su 'prima' ♬ sonido original - rkt696

María Fe Saldaña estalla en redes contra la 'prima' de Josimar

María Fe Saldaña decidió hablar sin filtros tras el escándalo del falso embarazo de la 'prima' de Josimar. Sus palabras generaron impacto inmediato entre sus seguidores. En su primer mensaje, María Fe dejó en claro que, pese a todo lo que ha pasado, hoy prefiere enfocarse en su paz y en su familia.

"Mientras algunos eligen la mentira y la maldad, yo elijo quedarme con mi verdad, mi dignidad y mis hijos. Eso es algo que JAMÁS nadie me puede quitar. La paz que tengo hoy vale más que cualquier intento de ofensa de alguna persona VACÍA", escribió.

Historia de María Fe Saldaña. (Instagram)

Con estas palabras, muchos interpretaron que respondía directamente a la polémica que se armó tras la confesión del falso embarazo. Pero la cosa no quedó ahí. En otra historia, María Fe se mostró mucho más molesta y dejó ver todo lo que ha tenido que aguantar en redes sociales.

La joven evidenció que ha sido blanco de duras críticas y que ya no piensa quedarse callada frente a eso. En ese mismo mensaje, también dejó clara su posición frente a lo ocurrido y marcó distancia con la otra parte del conflicto. Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando habló del impacto que todo esto tuvo en su vida personal.

María Fe también dejó claro que esta vez no guardará silencio. Según dijo, está cansada de que hablen de ella sin saber realmente lo que vivió. Y remató con una frase contundente, dejando en claro su postura frente a las críticas. Además, marcó un límite firme ante los comentarios en su contra.

María Fe Saldaña arremete tras enterarse de falso embarazo de Verónica González. (Instagram)

La situación entre Josimar y María Fe Saldaña sigue generando interés, marcada por declaraciones y desmentidos en redes. Mientras el cantante niega rumores de un embarazo y deja abierta la puerta a una reconciliación, su expareja se enfoca en su tranquilidad y entorno familiar.