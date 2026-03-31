Ricardo Gareca deja en 'shock' a Christian Cueva al mencionar a Pamela López: "Una familia sensacional"

Christian Cueva se encuentra en medio de una lucha legal contra su expareja Pamela López por sus hijos y el divorcio. Es así como el pelotero acudió a una entrevista de Ricardo Gareca, pero nunca imaginó que le recordaría a la madre de sus hijos.

Gareca menciona a Pamela López

En el debut del podcast de Ricardo Gareca, el ex entrenador de la selección peruana entrevistó a Christian Cueva. Es así como conversaron sobre el fútbol y temas personales del 'Aladino'.

Lo que nunca imaginó el actual novio de Pamela Franco, es que el 'Tigre' mencionaría a Pamela López en la conversación. Incluso señaló que los conoció como familia y eran sensacionales dejando en 'shock' al pelotero peruano.

"Cada uno con su carácter, para mí fuiste un padre en el fútbol, te agradezco mucho y mi familia también, tu lo sabes", le menciona Cueva, y Garece responde: "Yo conozco a tu familia, les mandó un abrazo grande a todos los Cueva, inclusive a tu exesposa también que la conocí, a tus hijos, a todos. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos y bueno, una familia sensacional".

Le pregunta sobre su paso de Cueva por la música

Así mismo, el ex DT también le preguntó al 'Aladino' sobre su paso por la música cuando no está en las canchas de fútbol y al lado de su nueva pareja Pamela Franco.

"Christian, te he visto en una faceta que... bueno, me sorprendió. Te veo ahora cantante, te veo con el micrófono, en los escenarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Es algo que siempre quisiste o es parte de este momento de tu vida?", le preguntó.

Es así como Christian Cueva señala que siempre le ha gustado el género de la cumbia y que aquella vez se le dio la oportunidad con su pareja, como una forma de distraerse de todo lo que pasaba.

"Profe, usted sabe que a mí siempre me gustó la música, la cumbia sobre todo. Es algo que llevo en la sangre, de mi Huamachuco. Se dio la oportunidad, fluyó así de un momento a otro con Pamela... y bueno, uno también tiene que buscar distraerse, ¿no?", respondió el pelotero.

De esta manera, Ricardo Gareca tuvo una profunda entrevista con Christian Cueva donde hablaron de su carrera de fútbol, pero sí fue un momento incómodo para el pelotero fue cuando le menciona a su expareja Pamela López mostrando una clara incomodidad.