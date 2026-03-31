Christian Cueva y Dayron Martin sorprenden con inesperada colaboración en redes: ¿Qué hicieron?

Recientemente, Christian Cueva fue captado en un restaurante junto al cantante Dayron Martin. El intérprete de salsa había afirmado anteriormente haber tenido un romance con Pamela López, ex del jugador, cuando este aún estaba con Anheli. Ahora, ambos sorprendieron al unirse en una colaboración en redes sociales.

Christian Cueva y Dayron Martín juntos en redes

Luego de que el programa 'Amor y Fuego' compartiera un video de Christian Cueva en un restaurante acompañado de Dayron Martín, cantante cubano que en el pasado estuvo vinculado con su ex Pamela López, la presencia de ambos generó especulaciones sobre el motivo de la reunión.

Este martes 31 de marzo se reveló para qué habría sido el encuentro. Dayron Martín publicó en su cuenta oficial un video en colaboración con Cueva, en el que el futbolista aparece bailando al ritmo de la canción 'El Chico Suchell'. En las imágenes se puede ver a 'Aladino' sonriendo y realizando los pasos del trend que se ha viralizado en redes sociales.

El cantante acompañó la publicación con el mensaje: "Cuevita en modo Suchel"

El video fue compartido inicialmente en las historias de Dayron y luego reposteado en el Instagram de Christian Cueva, generando numerosos comentarios de los usuarios. Muchos señalaron que la participación del futbolista peruano podría estar vinculada a conflictos pasados con Pamela López, sugiriendo que la colaboración habría sido parte de una estrategia

"Con razón este salió a hablar de Pamela López", "Como se nota que todo esto fue una estrategia para molestar a Pamela", "Le dijo 'te ayudo a promocionar tu canción' y sales hablar mal de Pamela", fueron algunos de los comentarios.

Dayron Martín asegura relación con Pamela López

Como se recuerda, Dayron Martín confesó que había engañado a la madre de sus hijos, Anelhí Arias, con Pamela López entre 2009 y 2010. Al ser consultado sobre el supuesto 'affaire' por Rodrigo González, el cantante decidió contar todo sin filtros:

"Sí, claro. Tú me preguntas a la yugular y yo te respondo. Estábamos separados de cuerpo porque yo viví cuatro años en Trujillo, pero no estábamos separados. (¿Cómo te descubrió Anelhí?) El problema es que teníamos amigos en común en Trujillo que sabían de esta situación. Yo de su vida personal nunca me enteré de nada, yo ni conocía su familia, ni frecuente su casa, una cosa de momentos, fue cosas fugaces, no fue formalidad", contó el excantante de Dan Den.

En conclusión, la colaboración entre Christian Cueva y Dayron Martín no solo sorprendió a los seguidores por el trend viral de la canción, sino que también reavivó la polémica por el pasado del cantante con Pamela López.