Cueva desmiente a Pamela López, la culpa por deuda de S/60 mil con el colegio, pero propone pagarla

Christian Cueva salió al frente, a través de su abogado, para responder a Pamela López, luego de que ella revelara en televisión una deuda de S/60 mil con el colegio de sus hijos. Según lo que se contó en el reality, los menores no habrían sido matriculados por falta de pago. Sin embargo, la defensa del futbolista aseguró que la historia no es como se ha dicho.

Christian Cueva sobre deuda de S/ 60 mil que reveló Pamela López

Christian Cueva salió a dar su versión luego de que Pamela López revelara en televisión que existe una deuda de S/60 mil con el colegio de sus hijos. A través de su abogado, Zamir Villaverde, el futbolista negó ser responsable y aseguró que la situación no es como se ha contado.

Todo comenzó cuando Pamela habló en un reality y dejó entrever que el padre de sus hijos no estaba cumpliendo con los pagos escolares. Sin embargo, la defensa de Cueva no tardó en reaccionar. El futbolista, a través de su abogado, fue directo al desmentir lo dicho por Pamela López. Según explicó, la deuda no fue generada por él.

"Debemos desmentir las afirmaciones de la señora Pamela López en un programa televisivo. Debemos precisar que es la señora quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles", afirmó.

Según la defensa, esta deuda corresponde a pagos pendientes de matrícula y pensiones acumuladas. El abogado también aclaró que el monto se habría acumulado en los últimos meses del 2025, cuando no se realizaron los pagos correspondientes. Además, remarcó que antes de este conflicto, el futbolista sí asumía los gastos escolares sin problemas.

"Dicho incumplimiento fue comunicado al Juzgado de Paz Letrado para exhortar y obligar a la señora Pamela López a que cumpla con realizar dichos pagos", señaló. "Antes que la señora inicie un juicio por alimentos, era el señor Christian Cueva quien pagaba de forma directa y puntual los pagos del colegio y movilidad", explicó.

Estas declaraciones buscan aclarar la situación. Su objetio sería cambiar la versión que se ha difundido en los últimos días en "La Granja VIP".

Propone solución económica

En medio de esta controversia, Cueva también presentó una propuesta para resolver el problema. Según su abogado, el objetivo es llegar a un acuerdo que beneficie a sus hijos.

La propuesta no solo incluye la pensión mensual, sino también el pago del seguro médico, la matrícula y la deuda acumulada con el colegio. Además, el documento contempla otros apoyos, como la entrega de bienes. Entre ellos, una camioneta valorizada en 50 mil dólares y un terreno de 100 mil dólares.

"Propongo el pago de S/18.000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos... Propongo pagar la matrícula y la mensualidad atrasada por S/60.000 que no pagó la señora López en su debido momento con el dinero de la consignación judicial", se lee en el documento.

También se plantea que el régimen de visitas sea libre, para que el futbolista pueda compartir con sus hijos sin restricciones. Finalmente, la defensa de Cueva hizo un llamado a Pamela López para que acepte la propuesta y se pueda cerrar este capítulo.

"Como se puede apreciar, la señora Pamela López sale a victimizarse públicamente y a expresarse mal del padre de sus hijos teniendo una propuesta conciliatoria que garantiza el bienestar total de sus menores hijos", señaló.

En conclusión, el enfrentamiento entre Christian Cueva y Pamela López sigue generando polémica. Mientras ella expuso la deuda en televisión, él responde negando responsabilidad y ofreciendo una solución. Por ahora, el caso sigue abierto y el público está atento a lo que pase en los próximos días.