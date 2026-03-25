Pamela López revela que no matriculó a sus hijos por fuerte deuda: "Debo 60 mil al colegio"

La influencer Pamela López ha ingresado al reality de convivencia 'La Granja VIP' hace casi dos semanas y contó que desea ganar para pagar las deudas que tiene. Es así como terminó revelando que no pagó la pensión de sus hijos del año pasado y no ha podido matricularlos.

No pagó el colegio de sus hijos y no los matriculó

El reality 'La Granja VIP' está en vivo todo el tiempo con sus 15 participantes en juego para ganar el gran premio. Entre ellas, está Pamela López que ha confesado en más de una ocasión que está con muchas deudas y la mantiene muy preocupada.

Como se recuerda, la abogada de Christian Cueva acusó a la influencer de no pagar la pensión de sus hijos desde julio de 2025 y se ha sumado una gran deuda desde entonces. En aquel momento, la 'KittyPam' la tildó de mentirosa y señaló que aclaró todo con la institución, pero ahora revela que tal deuda sí existe.

"Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio", expresó la influencer tras ser consultada por Samahara Lobatón.

Ante la preocupación de Samahara Lobatón por la deuda, le pregunta a la novia de Paul Michael de cómo matriculó a sus niños con tal deuda, pero sorprende al revelar que no lo hizo.

"¿Cómo los has matriculado?", le consulta Samahara, y López responde: "No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón... y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada".

Pamela López señala que no le alcanza la pensión

Desde hace meses, Pamela López ha exigido una pensión de 64 mil soles por sus tres hijos Christian Cueva. Mientras este lío legal sifa su curso, se ha proclamado una pensión anticipada de 12 mil soles que es depositado directamente a la cuenta de la influencer desde mediados del 2025, pero la influencer reclama que no le alcanzaría.

"A mí me sale una pensión anticipado de 12 mil, pero para la pensión se va 8 mil 500 ¿Con cuánto me quedaría?", expresó también en el reality.

De esta manera, Pamela López ha salido a contar que no ha matriculado a sus hijos en este 2026 porque mantiene una deuda de 60 mil soles con el colegio de sus niños y afirma que se debe porque no le alcanza la pensión de Christian Cueva.