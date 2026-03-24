Onelia Molina afirma que Said Palao estuvo con una mujer en su despedida de soltero: "Hay videos"

El programa de Magaly ha presentado más información tras el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Ahora, ha salido detalles del viaje que hicieron el mismo grupo de amigos a Colombia por la despedida de soltero del esposo de Alejandra Baigorria en 2025.

¿Qué pasó en Colombia?

Tras el ampay de Mario Irivarren, Onelia Molina reveló que conversó con Tammy Parra, una influencer mexicana que estuvo con el exchico reality Diego Rodríguez, y estuvo presente en la despedida de soltero de Said Palao. Es así como la odontóloga reveló al reportero de Magaly, que aquel viaje fue incluso peor de lo que pasó en Argentina.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín, son literal chicas de compañía y tuvieron todas sus cosas, lo mismo en AirBnb. A mí ya me habían dicho. Así que ahora mismo la chica (Tammy) como que ha salido todo esto y dice 'oye sí, si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas como siempre'. Me dijo 'yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al AirBnb jueves y viernes', entonces me dijo 'yo tenía ID del Ipad de Diego, esos videos'', declaró.

Es así como a raíz de lo que vio en aquella pruebas, la joven odontóloga decidió separarse por completo de Mario Irivarren, donde incluso señala que le da cierto desagrado verlo por todo lo que se enteró.

"Yo no voy a volver con mi relación, es más yo le tengo un asco a la persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor. Es más, si lo hacen mi**, mejor", añadió.

¿Said engañó a Alejandra Baigorria?

Eso no fue todo, ya que Onelia Molina reveló que ya conversó con Alejandra Baigorria sobre todo lo que pasó con su esposo en Colombia antes de que se casara. La joven odontóloga reveló que la influencer mexicana tiene pruebas de que Said Palao estuvo con una chica en su despedida de soltero en 2025.

"En el AirBnb pasaron cosas y la despedida de Said también, o sea la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos. No sé qué espera ella la verdad. Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, beso, imágenes fuertes. Ella paga lo que sea, quiere irse a Argentina y todo", declaró.

De esta manera, Onelia Molina ha revelado que hay pruebas de lo que pasó en la despedida de soltero en Colombia porque uno de los chicos que fue era el novio de su amiga Tammy Parra y encontró videos muy comprometedores, donde se observa incluso a Said Palao con otra mujer de compañía antes de casarse con Alejandra Baigorria.