Katia Condos reaparece tras separación con Federico Salazar y lanza sentido mensaje: "Uno va aprendiendo"

Katia Condos y Federico Salazar sorprendieron a la farándula peruana al anunciar el fin de su relación. La actriz ha preferido mantenerse alejada de los medios; sin embargo, recientemente reapareció en sus plataformas, donde abrió su corazón en medio de este difícil proceso.

Katia Condos rompe su silencio tras su separación de Federico Salazar

Katia Condos reapareció en un nuevo episodio de su pódcast "Mujeres de la PM", que conduce junto a Almendra Gomelsky y Gianella Neyra, un espacio donde suelen hablar abiertamente sobre emociones, miedos e inseguridades, pero también sobre crecimiento personal y empoderamiento.

En esta ocasión, la expareja de Federico Salazar se sinceró sobre los procesos difíciles que ha atravesado y cómo ha aprendido a enfrentar las pérdidas, destacando que, pese al dolor, siempre llega un momento de calma.

"Hay una cosa bien bonita con la edad... y uno va aprendiendo que ya es una verdad absoluta, que sabes que pase lo que pase, no hablo de perder un hijo, no he vivido eso y Dios mediante no suceda nunca, no tengo idea que pase ahí con la vida, el cuerpo el alma de uno", expresó.

Durante la conversación, Condos dejó ver una postura más reflexiva frente a las adversidades, resaltando la importancia de confiar en que las situaciones más complejas eventualmente se superan.

"Pero muchas otras cosas que pueden ser muy difíciles, pérdidas muy dolorosas, temas en la familia, cuando estás en el medio de la turbulencia, pase lo que pase, así te estés sintiendo como el poto hay la certeza, la fe y la confianza absoluta de que va a pasar", finalizó la actriz.

Federico Salazar se pronunció sobre separación con Katia Condos

El pasado 16 de marzo, Federico Salazar conversó con un reportero de "Amor y fuego" sobre el final de su larga relación con la madre de sus hijos. Ante el cuestionamiento, el periodista no dudó en aclarar detalles de esta separación.

"(Nos ha sorprendido esta ruptura de su matrimonio de 30 años) No nos hemos divorciado, nos hemos separado. Y bueno todo está explicado en el comunicado", fue la respuesta contundente del comunicador.

Pese a que la noticia tomó por sorpresa a muchos, Salazar aclaró que la decisión no fue repentina, sino parte de un proceso en su relación con Katia Condos. Además, insistió en que no dará más declaraciones por respeto a su familia y porque se trata de una decisión tomada de mutuo acuerdo.

"(Ha sido una ruptura inesperada) Bueno, inesperada para los que no conocen la vida personal diaria. Pero como dice el comunicado con todo el amor y cariño por nuestros hijos. Simplemente estamos haciendo esta parte que es dolorosa y quisiéramos mantener en lo personal", comentó y agregó: "(¿A qué se debe esta ruptura?) Te repito que está en el comunicado, lo demás es privado".

De esta manera, Federico Salazar dejó en claro que ambos han optado por llevar la situación con discreción y respeto. En esa misma línea, Katia Condos continúa enfocada en su pódcast, donde ha compartido reflexiones personales sobre los procesos difíciles, evidenciando que atraviesa esta etapa con una mirada introspectiva.