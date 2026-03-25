Exchico reality anuncia dolorosa pérdida familiar: "Los días más difíciles de mi vida"

Perder a un ser querido es uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar alguien. Recientemente, un recordado exchico reality compartió en sus redes sociales una desgarradora noticia: el fallecimiento de su hermana. El emotivo mensaje y la profunda tristeza que mostró han conmovido a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle palabras de apoyo.

Exchico reality sufrió triste pérdida

A través de su Instagram, Luis Alonso Bustíos, exintegrante de 'Esto es guerra', compartió fotos familiares y un desgarrador mensaje por el fallecimiento de su hermana. Con palabras llenas de nostalgia, el deportista decidió dedicarle un post de despedida, recordando la complicidad que siempre los unió.

"Debo admitir que estos han sido los días más difíciles de mi vida. Tener que asimilar que ya no podré llamarte por videollamada en cualquier momento, aunque sea para hablar un ratito, tener que entender que no podré apachurrarte ni darte esos besos en la frente sin ningún motivo... Mi referente en muchas cosas. Teníamos una química increíble, con solo mirarnos ya sabíamos lo que el otro sentía", comenzó su emotivo mensaje.

El exchico reality también dejó una profunda reflexión sobre lo que su hermana significó en su vida, destacando los aprendizajes que le dejó. Lo que más conmovió a sus seguidores fue descubrir que la hija de su hermana, también es su ahijada, un vínculo que Luis Alonso prometió honrar siempre.

"Hoy entiendo que esta vida es prestada, que Dios tiene propósitos que a veces no comprendemos, pero que existen por algo. Me dejaste miles de enseñanzas y una ahijada hermosa, mi chinita, por la que daría la vida. Esto va a doler, te voy a extrañar, eso no se discute, pero te voy a llevar en mi corazón y en mi mente toda la vida. Sé que me vas a acompañar en cada paso porque siempre quisiste verme crecer, verme bien, verme triunfar", concluyó.

Hermana de Luis Alonso Bustíos falleció en accidente

Luis Alonso Bustíos revela la causa de la muerte de su hermana

Momentos más tardes, Luis Alonso Bustíos, exintegrante de 'Esto es guerra', compartió en sus historias de Instagram un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo.

"Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me han escrito por la partida de mi hermana. He leído cada mensaje y en serio gracias por tanto cariño. Poco a poco voy a responderles a todos, pero quiero pedirles algo muy importante", escribió el deportista.

En su publicación, Luis Alonso también reveló que su hermana falleció a causa de un accidente que tuvo junto a sus amigas. Aprovechando el mensaje, el exguerrero hizo un llamado para apoyar a una de las jóvenes involucradas, quien se encuentra en la UCI en estado muy grave.

Luis Alonso Bustios en su paso por 'EEG'

"A continuación, te presentaré a Rayza, estuvo con mi hermana en el accidente. Es parte de nuestra familia y hoy está luchando por su vida. Se encuentra en UCI y necesita varias operaciones, por eso se está realizando una colecta. No solo partió mi hermana, la hermana de Rayza también. Les pido de corazón que puedan compartir este mensaje y el flyer, y si está en sus manos, apoyar con lo que puedan. Gracias de verdad", agregó.

De esta manera, Luis Alonso Bustíos compartió su dolor por la pérdida de su hermana y recibió el apoyo de sus seguidores, quienes lo recuerdan por su paso en 'Esto es guerra'.