Korina Rivadeneira responde sobre los rumores de separación con Mario Hart: "Hemos decidido..."

A través de las redes, se ha corrido el rumor de separación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart tras ya no ver fotografías de ambos juntos. Ahora, la venezolana ha salido a responder sobre cómo va su matrimonio actualmente.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre los rumores?

En una conversación con 'Amor y Fuego', Korina Rivadeneira fue consultada sobre lo que viene pasando con Mario Hart. Como se recuerda, la pareja lleva casada varios años y tiene dos hijos juntos, pero últimamente no se les ve juntos en las redes sociales compartiendo como familia desde hace meses. Por ello, la artista venezolana fue consultada sobre los rumores de separación con el piloto de carreras.

"¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales", expresó.

Korina comenta que junto a su esposo han decidido no hablar ante los medios sobre su vida privada y que si hay algo que tengan que anunciar, lo harán por medio de sus redes sociales oficiales, pero señala que no se dejen llevar por los rumores.

"Pues sí, pero no siempre las redes sociales... de hecho yo no publico casi nada personal hace mucho, muy pocas cosas con los niños y de trabajo básicamente. Especulaciones han habido durante toda nuestra relación, sobre cualquier tipo de cosas y la mayoría de veces no han sido ciertas", declaró.

Mario Hart prefiere mantener el tema en privado

Durante la entrevista con "América Hoy", Mario Hart fue consultado directamente sobre una información que señalaba que él habría dejado el hogar que compartía con Korina Rivadeneira. El exchico reality decidió ser cuidadoso con su respuesta y explicó que prefiere mantener su vida familiar lejos de la exposición pública.

"Son temas privados, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos en privado. Y en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo. Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Pero lo normal creo yo es que hayan estos altibajos", dijo el piloto.

De esta manera, tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira han dado señales de que su matrimonio no estaría en el mejor momento. Aún así no han querido dar muchos detalles, pero informan que cualquier comunicación lo darán a conocer en sus redes sociales, por lo pronto prefieren mantener sus problemas en privado.