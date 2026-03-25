Xiomy Kanashiro sorprende al imitar a Christian Cueva en vivo mientras sonaba "El Cervecero" (VIDEO)

Xiomy Kanashiro llamó la atención de todos en pleno programa de "América Hoy" en vivo al hacer. La colaboradora sorprendió con una inesperada imitación de Christian Cueva mientras sonaba el popular tema "El Cervecero".

Xiomy Kanashiro imita a Cueva mientras suena "El Cervecero"

Todo ocurrió cuando la agrupación Armonía 10 llegó al set de "América Hoy" para poner a bailar a todos con uno de los clásicos más queridos de la cumbia peruana. Durante la presentación, los conductores no dudaron en moverse al ritmo de la música. Sin embargo, quien realmente se llevó las miradas fue Xiomy Kanashiro, quien no solo bailó, sino que decidió imitar a Christian Cueva en plena transmisión.

Cuando empezó a sonar la canción, la también pareja de Jefferson Farfán soltó una frase que rápidamente encendió el set. Y eso que impactó al animar como el futbolista lo hace dentro de su versión de "El Cervecero" junto a Pamela Franco.

"No, no, no, no, no, no, no", dijo Xiomy Kanashiro, recreando el estilo que hizo viral Christian Cueva en el sencillo.

@ameg_pe 25.03.25 | Xiomy Kanashiro sorprende al imitar frase de Christian Cueva en vivo mientras sonaba "El Cervecero". Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El momento causó impresión entre todos los presentes y se convirtió en uno de los más comentados del programa. Incluso, figuras como Rebeca Escribens y Janet Barboza se sumaron al baile, haciendo que el ambiente se vuelva aún más divertido.

Un clásico que no pasa de moda

"El Cervecero" no es cualquier canción. Se trata de un tema muy querido en el Perú que ha acompañado a varias generaciones. Su historia nace en los años 80 y está marcada por el dolor de una decepción amorosa.

Su autor, José María Yzazaga, escribió esta canción inspirado en una ruptura que lo afectó bastante. De hecho, parte del tema fue creado mientras tomaba cerveza, lo que le dio ese tono tan real y cercano que conecta con la gente.

Con el paso del tiempo, el tema se volvió un verdadero himno popular, sobre todo en el norte del país. Agrupaciones como Armonía 10 ayudaron a que la canción siga vigente y llegue a nuevas generaciones. La letra habla de despecho, tristeza y ese momento en el que uno busca olvidar penas, algo con lo que muchos se sienten identificados.

En los últimos años, la canción volvió a sonar con fuerza gracias a la versión que hizo Christian Cueva junto a Pamela Franco. Esa interpretación no solo se hizo viral, sino que también generó mucha conversación en la farándula.

Desde entonces, "El Cervecero" ha vuelto a estar en boca de todos, sonando en fiestas, redes sociales y programas de televisión. Por eso, la imitación de Xiomy Kanashiro no pasó desapercibida.

En conclusión, Xiomy Kanashiro sorprendió al recrear el estilo de Christian Cueva mientras sonaba "El Cervcero" en pleno programa, generando reacciones entre los presentes y el público. Su ocurrencia no solo hizo reír a todos, sino que también reafirmó lo vigente que sigue siendo "El Cervecero" en la farándula y en el gusto popular.