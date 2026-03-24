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Pamela Franco confirma que nueva canción con Melanie Martínez está en camino: "La letra está fuerte"

Aunque en un inicio Pamela Franco y Melanie Martínez bromeaban sobre sacar una canción juntas, a pedido del público ya lo están haciendo realidad.

Pamela Franco confirma que nueva canción con Melanie Martínez
Pamela Franco confirma que nueva canción con Melanie Martínez (Composición Karibeña)
24/03/2026

Melanie Martínez se encuentra en una batalla legal con varios artistas y el padre de su hija, un reconocido cantante de cumbia. Entre las personas que la apoyan está Pamela Franco, quien ha señalado que ya estaría avanzando con el nuevo tema que sacarán juntas. 

¡Se viene un tema con sonará con fuerza!

En una entrevista, Pamela Franco ha reafirmado su apoyo a Melanie Martínez para enfrentar a todos aquellos que han querido atacar a su hija con reconocido cumbiambero, incluido su propio padre. Así mismo, le consultaron sobre su posible colaboración musical que anunciaron en una transmisión en vivo.

Es así como la cantante Pamela reveló que a pedido del público, ha decidido hacer realidad la broma que había hecho con Melanie Martínez. Además, Pamela Franco también reveló que mandó hacer la letra de la canción y sorprende al contar que tendría palabras fuertes, pero a la vez bonita para todos sus seguidores. 

Sí, la verdad es que lo dije de broma y la gente comenzó a darme 'like' y me han dejado un montón de mensajes, así que esa broma se hará realidad, esperen. Es más yo mandé hacer la canción porque yo soy así rápida, tú sabes que las cosas hay que ponerse al toque y la letra de la canción está fuerte, está bonita

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Pamela Franco apoya a Melanie Martínez

Durante una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco dejó en claro que estará apoyando a la hermana de su hija y a su madre, Melanie Martínez. Ya que la hija mayor de reconocido cantante de cumbia junto a otras personas más habrían hecho daño a la adolescente. 

"Tuve la oportunidad de escuchar los audios, yo lo dije públicamente que la voy apoyar en lo que esté a mi alcance. Se agradece a los abogados que la están apoyando. Que llegue hasta donde tenga que llegar, porque yo creo que las personas tienen que tomar conciencia", expresó. 

Así mismo, señaló que una joven en crecimiento ni nadie merece estar recibiendo tantos ataques de parte de su propia familia. Por ello, se lo toma de manera personal, ya que el padre de su hija podría hacerle lo mismo. 

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De esta manera, Pamela Franco estará apoyando a Melanie Martínez, madre de la hermana de su hija con cumbiambero, para todo lo que necesite. Además, afirma que la canción que preparan ya está en producción y contiene una letra fuerte que dará que hablar.

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