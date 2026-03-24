Shirley Arica revela que es parte de la familia del 'Loco' Vargas y habla de Tilsa Lozano: "Yo vengo a ser..."

Shirley Arica impactó al confesar un vínculo que dejó en shock a más de uno. La modelo reveló en pleno reality "La Granja VIP" que es parte de la familia del exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como el 'Loco' Vargas. Además, se sinceró sobre Tilsa Lozano.

Shirley Arica cuenta que es parte de la familia del 'Loco' Vargas

Shirley Arica volvió a sorprender en el reality "La Granja VIP" tras contar un detalle de su vida que nadie conocía. La modelo aseguró que tiene un vínculo familiar con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, conocido como el 'Loco' Vargas, y además habló sin filtros sobre Tilsa Lozano.

Todo se dio en medio de una conversación dentro del programa, cuando Pati Lorena le preguntó directamente sobre su relación con Tilsa. Shirley no se quedó callada y aclaró que entre ellas no hay amistad.

"¿Te has agarrado de las mechas con Tilsa Lozano? ¿Es tu amiga?", preguntó Pati Lorena. "No, tampoco (es su amiga) lo de Tilsa es un tema mediático, yo no odio a nadie", respondió de manera tranquila, dejando en claro su postura.

Lo que nadie esperaba llegó segundos después. Shirley sorprendió al contar que sí tiene una conexión cercana con el 'Loco' Vargas, pero no por amistad, sino por familia.

"Ella (Tilsa) todos sabemos que estuvo con el 'Loco', yo vengo a ser parte de la familia del 'Loco' Vargas porque el 'Loco' Vargas es primo del papá de mi hija", confesó.

@ameg_pe 22.03.26 | Shirley Arica sorprende al revelar que es parte de la familia del 'Loco' Vargas. Fuente: La Granja VIP ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con ello, dio a entender que en su momento formó parte de la familia del exfutbolista, llegando a ser su prima política mientras estuvo casada con Rodney Pío, primo de Juan Manuel Vargas. Aunque actualmente están separados, sigue siendo la madre de la hija de ese vínculo, por lo que el lazo familiar, de alguna manera, se mantiene.

Esta revelación dejó impactados a todos en el reality, ya que hasta ahora ese dato no era público. Además, sus palabras ayudan a entender por qué en algún momento su nombre estuvo ligado a esa historia tan comentada. La modelo dejó ver que su cercanía con ese entorno viene de años atrás, cuando tenía más contacto con la familia del exfutbolista.

Recuerda lo que vivió de joven

Shirley también contó que cuando era más joven visitaba con frecuencia la casa de la familia y que incluso escuchó de cerca lo que pasaba en ese momento.

"Entonces, en mi chibolada, yo iba bastante a la casa de ellos y ella me contaba cómo fue la historia de cómo ella se metió en el matrimonio", relató.

Según dijo, fue Blanca Rodríguez quien le contaba detalles de lo que estaba viviendo. Eso hizo que ella se forme una opinión desde muy joven.

"Tilsa se mete en el matrimonio de ellos y Blanca estaba con el 'Loco', ella se iba a España creo que era a verlo, mientras que Blanca estaba embarazada y Blanca me contaba todo el cuento y obviamente me daba cólera", agregó.

Pese a todo lo que contó, Shirley quiso dejar claro que no guarda rencor. Aseguró que nunca tuvo una amistad con Tilsa y que todo lo que pasó se volvió mediático con el tiempo. Para ella, no hay una pelea directa, pero sí una historia detrás que explica por qué se mantiene distante. Su mensaje fue claro: no odia a nadie, pero tampoco olvida lo vivido.

En conclusión, Shirley Arica reveló que tiene un vínculo familiar con el 'Loco' Vargas, ya que él es primo del papá de su hija, un detalle que nadie conocía hasta ahora. Además, al hablar de Tilsa Lozano, dejó claro que no son amigas y que su distancia viene desde hace años por todo lo que vivió de cerca. Aunque asegura que no guarda odio, sus palabras vuelven a encender una historia que marcó la farándula.