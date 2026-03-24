Pamela López y Shirley Arica protagonizan tenso cruce en "La Granja VIP": "Metiste tu pico en algo que no te interesa"

Los primeros días en La Granja VIP Perú siguen marcados por la tensión, con un fuerte enfrentamiento entre Shirley Arica y Pamela López. El momento evidenció el desgaste de los participantes y el quiebre emocional de López, quien no pudo contener el llanto al hablar de sus dificultades dentro y fuera del reality.

Pamela López y Shirley Arica protagonizan fuerte discusión

Todo comenzó cuando Pamela López hizo una observación sobre el estado del cuarto del capataz, lo que fue interpretado por Shirley Arica como un comentario directo hacia ella. La reacción de la modelo no se hizo esperar y respondió con evidente incomodidad.

"Esperas a que yo me vaya para decir ordena el cuarto del capataz por que lo dicen ahí escucho el comentario que paso por ahí y veo el cuarto desordenado pero yo estoy comentando que ordeno todo los días", expresó Shirley, marcando distancia desde el inicio.

Ante esta situación, López decidió defender su postura. Con la voz entrecortada, la expareja de Christian Cueva pidió mayor comprensión, asegurando que atraviesa un momento emocional complicado mientras participa en el reality.

"Me encantaría que todas sean un poquito más empáticas si bien es cierto todos tienen una manera de vivir y somos un mundo diferente yo también estoy sufriendo estar acá también extraño a mis hijos. Tengo problemas muchos mas fuerte y tengo frustración", señaló.

La discusión no logró resolverse y ambas participantes decidieron acudir a Miguel Vergara, capataz del programa, para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, el intento no calmó los ánimos.

"Metiste tu pico por que es algo que no te interesa por que yo duermo ahí no tu esto es meter el pico", sentenció Shirley, dejando en claro que el conflicto seguía abierto.

Pamela López llora en 'La Granja VIP'

Ante de dormir, Pamela López salió en defensa de Paul Michael porque Pati Lorena lo llamó 'chibolo' terminando en un fuerte altercado. Al día siguiente, Mónica Torres habló con la ex de Christian Cueva sobre lo sucedido, pero la influencer se puso a llorar señalando que no podría aguantar estar en el programa de reality de convivencia por todo lo que pasa y que solo lo hace para pagar cuentas.

"Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué", expresó.

Así mismo, declaró que la productora sería una persona grosera a pesar de ser la mayor y reclamó por sus comentarios sobre su relación con Christian Cueva. Incluso, la comparó con Shirley Arica y Samahara Lobatón, afirmando que ellas serían mejor Pati Lorena.

"Es una grosera para su edad comportarse así, se está pintando de cuerpo entero decirme 'qué bueno que te dejaron'. Como me arrepiento de haber salvado a esta mujer, la verdad. Es la que está todo el tiempo creando cizañas a todo el mundo. Hasya Shirley y Samahara con sus cosas, son más gente que esta señora", declaró.

En conclusión, los constantes enfrentamientos en La Granja VIP reflejan la presión emocional de la convivencia, con el cruce entre Pamela López y Shirley Arica como muestra del desgaste que ya marca el ritmo del reality dentro y fuera de cámaras.