Celine Aguirre deja 'La Granja VIP' por problemas de salud y conmueve con su despedida: "Me muero de la pena"

La competencia en La Granja VIP sufrió una baja inesperada cuando la actriz Celine Aguirre anunció su salida por complicaciones de salud. La noticia sorprendió a participantes y televidentes, y dejó un ambiente cargado de emoción tras su despedida.

Celine Aguirre se despide del reality por motivos de salud

Durante los primeros días de convivencia, Celine, presentó síntomas que preocuparon a la producción y a sus compañeros. La actriz sufrió una fuerte tos persistente y, con el paso de los días, su estado se complicó hasta que el domingo 22 de marzo tuvo que ser trasladada a una clínica tras una descompensación.

Desde el centro médico, Aguirre envió un mensaje grabado que fue compartido con los participantes del reality. En el video, explicó que su salida no responde a una decisión personal, sino a una recomendación médica que le impide continuar en la competencia.

"Amigos, tengo que anunciar que no voy a poder seguir más en la competencia, no por mí. Sigo en la clínica desde ayer, estoy con vía. Los médicos dicen que por mi salud no puedo volver. Me muero de la pena porque soy guerrera y quisiera estar ahí", expresó con evidente tristeza.

Pese al difícil momento, la actriz también aprovechó para agradecer la experiencia vivida durante su breve paso por el programa. Destacó el vínculo que formó con sus compañeros, en especial con Mónica Torres, Yiddá Eslava y Pamela López, con quienes compartió equipo.

"Triste por salir, pero estoy contenta porque sé que lo di todo. Me ha encantado estar esta semana, conocerlos. A ti Mónica, sobre todo a Yidda, a Pamela, todo este team mío, luchen, guerreen, sigan siendo honestos. Estén seguros que me voy a recuperar, los quiero", añadió en su mensaje.

Por su parte, la conductora Ethel Pozo informó que el reality presentará pronto a un nuevo integrante que ocupará el lugar dejado por Aguirre, generando expectativa entre la audiencia.

Compañeros se quiebran tras su salida

La despedida de Celine Aguirre tuvo un fuerte impacto emocional en el grupo. Una de las más afectadas fue Mónica Torres, quien no pudo contener el llanto tras escuchar el mensaje de su compañera. Ambas habían desarrollado una cercanía especial durante la convivencia, compartiendo habitación y múltiples momentos dentro del programa.

"Es una mujer admirable, increíble; ha estado mal, pero ha estado atendiendo a todos sus compañeros, en la cocina, presta a hacer cosas, nunca se quejó, no puso 'peros'. Me duele mucho porque es mi compañera, dormíamos cama a cama y nos reíamos", expresó visiblemente afectada.

A su turno, Yiddá Eslava también mostró su tristeza por la partida de Aguirre y destacó su actitud positiva pese a las dificultades. La actriz remarcó que, en situaciones de salud, no hay margen de control.

"El tema de salud, no puedes hacer nada, porque son cosas que no puede controlar y ella tenía muchas ganas de estar acá", señaló, dejando en evidencia el deseo de su compañera de continuar en competencia.

Las reacciones reflejaron el vínculo que se había construido en pocos días, demostrando que la convivencia en el reality había logrado generar lazos más allá del juego.

En conclusión, la salida de Celine Aguirre de La Granja VIP marca uno de los momentos más emotivos de la temporada. Su retiro por salud no solo cambia el rumbo del reality, sino que resalta la importancia de priorizar el bienestar personal, mientras la actriz se enfoca en su recuperación con el apoyo de sus compañeros.