Álvaro Paz de la Barra confirma su romance con Andrea Cifuentes: "Vamos hacer las cosas bien"

Como se recuerda, el excandidato Álvaro Paz de la Barra fue captado con Andrea Cifuentes en un auto luciéndose muy cariños. Al no poder ocultar más su romance, reapareció en una entrevista afirmando que tenía algo muy bonito con la exchica reality.

Vive una etapa bonita con Andrea Cifuentes

Por medio de una entrevista con el medio 'Arriba mi gente', Álvaro Paz de la Barra decidió abrir su corazón contando un poco de su relación con la joven Andrea Cifuentes. Como se recuerda, el excandidato tuvo una relación con Sofía Franco, pero ahora habría decidido iniciar algo nuevo con la exchica reality.

"Hace años la conocí, pero ahora hemos retomado hace un tiempo la comunicación, fluyó y nació algo muy bonito, quiero mantenerlo en la intimidad", declaró.

Incluso, en la conversación reveló que ya tiene un apodo hacia ella. Como a ambos le llama la atención lo exotérico, lectura de cartas y demás, le ha puesto el apodo de 'brujita' a su pareja.

"¿Cómo le dices de cariño?", le preguntan, y él responde: "Yo no sé si se moleste, pero le digo 'brujita'. Es que a ella le gusta el tema exotérico"

Así mismo, el excandidato a la presidencia del Perú en el 2026 reveló que está viviendo una etapa bonita al lado de su nueva pareja y en todo ámbito de su vida.

"La verdad es que estoy viviendo tan bonito, cosas como papá, como hijo. Un mensaje para ella, vamos hacer las cosas bien", agregó.

Captados besándose

En el programa 'Amor y Fuego' promocionaron el ampay de una pareja que se besaba apasionadamente en un auto hasta la madrugada, después de mucha expectativa, se reveló que se trataba de Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes.

Según se puede ver en las imágenes, la pareja primero acudió a un restaurante donde conversaron y reían. Luego, ambos se retiran hacia el departamento de Andrea Cifuentes, pero lejos de ingresar estuvieron en el auto donde estuvieron besándose hasta altas horas de la noche. Incluso por un momento, el excandidato presidencial parece notar que los estarían grabando y bajan las ventanas del auto para revisar.

De esta manera, Álvaro Paz de la Barra ha confirmado así que mantiene un romance con Andrea Cifuentes tras las imágenes donde se lucen besándose. Ahora, el excandidato expresa que está enamorado de la exchica reality y que está viviendo la mejor etapa de su vida.