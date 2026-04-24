Renato Rossini Jr. abandona el Perú tras ser eliminado de 'La Granja VIP': "Sabía que estaba funado"

Renato Rossini Jr. volvió a estar en el centro de la atención tras su paso por 'La Granja VIP', donde sus comentarios generaron polémica. A casi una semana de su eliminación del reality, el influencer sorprendió al revelar que decidió abandonar el Perú y explicó los motivos detrás de esta decisión.

Renato Rossini Jr. abandona el Perú

El pasado 18 de abril, Renato Rossini Jr. fue eliminado de 'La Granja VIP' tras no conseguir el respaldo del público en la votación. A casi una semana de su salida del reality, el modelo de 27 años volvió a generar atención al compartir detalles de un viaje al extranjero, acompañado de comentarios irónicos sobre su imagen mediática.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Renato Rossini mostró que abordó un vuelo rumbo a Argentina, sorprendiendo a sus seguidores con un mensaje desde el avión en el que hizo referencia a la polémica que arrastra tras su paso por el reality.

"Después de mi última jugada y unos días un poco polémicos, volví a la 'Ciudad de la Furia' (Buenos Aires) en búsqueda de paz, o eso espero", escribió.

En otra publicación, el influencer compartió un video desde su asiento y aludió nuevamente a su mala experiencia en realities, incluyendo su participación previa en 'Gran Hermano' en Argentina donde fue eliminado con el 92.3% de los votos negativos.

"POV: Sales funado de un reality por segunda vez y ya no sabes a dónde escaparte", se leía en su mensaje.

Ya en su llegada a territorio argentino, Rossini Jr. explicó que su salida del Perú no fue improvisada, sino algo que ya había comentado durante su permanencia en el programa. Según indicó, su decisión responde a las críticas que ha recibido por su forma de expresarse.

"Yo les avisé, yo avisé en el programa: yo salgo 'funado' y me voy. Yo sabía que estaba 'funado' porque no entienden mis chistes, mis bromas, mi sentido del humor. Se lo toman todo muy a pecho, por favor. Pero nada, felizmente ahora me desconecto como Ethel Rocío", señaló.

Renato Rossini Jr. se molestó tras su eliminación

En su salida del reality, Renato Rossini Jr. expresó su incomodidad con la decisión del público, asegurando que no se valoró su forma de jugar dentro de la competencia. Según indicó, su estilo buscaba ir más allá de lo convencional dentro del formato.

"Prefiero no hablar ahorita. Siento que cuando uno trata de innovar en el juego, encontrar el vacío legal, y no ser tan plano, lo castigan injustamente (...) Estoy tranquilo, igual lo decide el público", declaró.

En conclusión, Renato Rossini Jr. dejó el Perú tras su paso por 'La Granja VIP', aunque aún no se ha confirmado si su estadía en el extranjero será por un periodo corto o prolongado.