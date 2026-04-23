Diego Chávarri y Gabriela Herrera son expuestos con polémico mensaje en avioneta: "El Perú escuchó su declaración"

¡Se encendió 'La Granja VIP'! Días atrás, Diego Chávarri y Gabriela Herrera confesaron dentro del encierro que se gustan, sin imaginar el revuelo que generaban afuera. Todo cambió cuando un mensaje del exterior los expuso ante sus compañeros y evidenció la polémica.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reciben inesperado mensaje

El momento ocurrió durante las primeras horas del día, cuando los participantes de 'La Granja VIP' realizaban sus actividades habituales y fueron sorprendidos por la aparición de una avioneta que sobrevoló la casa con un mensaje del exterior.

La pancarta hacía referencia directa a la conversación que Gabriela Herrera y Diego Chávarri mantuvieron días atrás, la cual fue difundida en la transmisión 24/7 del reality a través de YouTube.

"Diego y Gabriela el Perú escuchó su declaración de amor. Nosotros rechazamos la infidelidad. Fuerzas Thalía que el Perú está contigo", se leía en la pancarta, generando una inmediata reacción entre los participantes.

La aparición del mensaje desató comentarios y bromas dentro del reality, especialmente por parte del equipo de 'Las Víboras', integrado por Shirley Arica y Samahara Lobatón, quienes celebraron la situación y aprovecharon para incomodar a sus contrincantes.

Por su parte, Diego Chávarri intentó restarle importancia al incidente y mantener la calma, señalando que este tipo de acciones forman parte del juego y buscan desestabilizarlo a él y a su equipo, 'Los Reales'.

"¿Qué declaración? ¿De qué hablan? Me imagino que es lo que ha pasado ayer, ayer hablé con ella por lo que pasó, pero dijimos Shirley, Pablo", comentó, sin entender el mensaje.

En contraste, Gabriela Herrera se mostró visiblemente incómoda por la exposición y expresó su preocupación por cómo podría afectar su imagen personal.

"Yo soy la gran ca***, yo soy la gran ca*** de persona", comentó con indignación.

Mientras tanto, sus compañeros intentaron bajar la tensión asegurando que se trataría de una estrategia externa para generar conflicto dentro del programa, incluso sugiriendo que podría estar vinculada al entorno de 'Las Víboras' en medio de la competencia.

¿Qué pasó con Diego Chávarri y Gabriela Herrera?

La controversia entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri comenzó durante una conversación de madrugada dentro del reality, cuando ambos decidieron hablar abiertamente sobre lo que sentían en medio del encierro, a pesar de que el exfutbolista tiene novia afuera. "¿Te gusto?", preguntó él, a lo que ella respondió sin rodeos, confirmando la atracción entre ambos.

Pese a evidenciar la química que ya era comentada en la casa, la bailarina marcó distancia y dejó clara su postura.

"Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos", expresó, dejando en claro que no está dispuesta a involucrarse más allá.

En ese contexto, el mensaje enviado desde el exterior terminó por cambiar el panorama dentro de la casa, al exponer ante todos lo que hasta entonces se manejaba con discreción entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri. La situación elevó la tensión y dejó en evidencia cómo su cercanía está siendo vista fuera del reality.