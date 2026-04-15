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Dos nuevas mujeres delatan a Reimond Manco, pero él afirma que no se acuerda: "Hablé con muchas"

Tras la declaración de su amiga acusando a Reimond Manco de infiel a su esposa, salieron dos nuevas mujeres a contar cómo tuvieron conversaciones subidos de tono.

Dos nuevas mujeres delatan a Reimond Manco
Dos nuevas mujeres delatan a Reimond Manco (Composición Karibeña)
15/04/2026

Luego de que Maydiel delatara a Reimond Manco mostrando conversaciones y videos de un acercamiento a espaldas de su esposa, ahora acaban de aparecer dos mujeres más indicando que el exfutbolista tenía las mismas tácticas con ellas. 

Aparecen dos nuevas mujeres dando su testimonio

El programa de Magaly Medina afirma que ha raíz de la entrevista de Maydiel sobre Reimond Manco, dos nuevas mujeres se han acercado a ellos para contar sus experiencias con el exfutbolista. Es así como la joven Jessica Clement relata cómo inició la conversación el pasado12 de diciembre de 2025.

"Al principio todo fue muy cordial, pero después en WhatsApp la conversación fue subiendo de tono poco a poco. Me invitada a salir, a concretar un encuentro. Primero me decía para poder vernos en el tiempo libre que él tuviera, surgieron ideas de vernos en el auto o en el hotel que conocía que supuestamente era bastante caleta", revela. 

Así mismo, la misma joven muestra la conversación directa desde su celular con el contacto y chat del expelotero, donde se leía como pactaban para encontrarse en un auto o en un hotel. 

"Si nos ampayan ¿No ves Magaly? deberías son unas ratas", expresó Manco en la conversación, pero luego la invita a encontrarse en un lugar más discrreto para no salir ampayado: "jajaja en el carro, ahí si salimos en todo el país".

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La segunda jovencita es una arequipeña que no quiso mostrar su rostro a nivel nacional porque tiene una relación amorosa actual, pero sí pasó la conversación que tuvo con Reimond Manco con la misma propuesta cuando llegó a Lima. 

"Me reaccionaba con corazones con cosas así. Yo vivo en Arequipa, pero viajo constantemente a Lima, él me dijo para vernos, le dije '¿dónde?' y de frente me dijo para un hospedaje en San Isidro", cuenta. 

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Reimond Manco acepta su error, pero no se acuerda

Tras escuchar en vivo las declaraciones de estas dos nuevas mujeres a parte de Maydiel, Reimond Manco afirma que tuvo una época donde conversaba a lo loco con muchas mujeres y por ello, pide perdón a su esposa. 

"Si no me muestras su cara, no me acuerdo. Hablé con muchas mujeres innecesariamente, no sé por qué lo hacía. Desde que escribes ya está mal, te doy la razón estoy dando la cara", declara. 

De esta manera, Reimond Manco acepta que ha fallado en su matrimonio con Lilia y le pidió disculpas a nivel nacional. Confirmando que efectivamente conversó con muchas mujeres en aquella época faltando el respeto a su relación amorosa. 

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