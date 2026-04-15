Pamela López afirma que Paul Michael es celoso y no es el amor de su vida: "La edad es un factor"

En el programa 'La Granja VIP', Pamela López y Paul Michael han tenido varias discusiones donde incluso han terminado su relación de manera temporal. Ahora, la influencer cuenta en una entrevista que efectivamente el cantante es muy celoso y que no lo considera el amor de su vida.

Paul Michael es celoso, según Pamela López

En una conversación con Ethel Pozo, Pamela López decidió responder de la manera más sincera sobre su situación sentimental con Paul Michael y respondió algunas preguntas del público, donde la cuestionaban por aguantar los celos de su pareja al punto de hacerla llorar.

"Creo que es uno de los temas complicados que tengo con Paul, no quiero justificar sus celos porque no los tiene, pero son infundados. Los entendería si tuviera alguna razón de 'Pamela te vi en coqueteos, te vi excediéndote o confianzuda con tal'. Puede ser un factor la edad, pero son vivencias que nadie ha podido entender y solo las personas que lo queremos como yo, lo que le ha tocado vivir y necesita ser sanado", expresó.

No es el amor de su vida

Así mismo, la conductora de televisión le preguntó directamente si se siente enamorada del joven cantante y López afirma que sí, pero deja en claro que no diría que es el amor de su vida porque ya ha cometido ese error con su expareja Christian Cueva y no planea volver a decirlo.

"Si estoy enamorada, el amor de mi vida es muy pronto decirlo. Es un error que he cometido antes y no pienso hacerlo ahora, pero es una persona muy bonita que se entiende conmigo en muchas cosas, pero obviamente no es perfecto", señaló.

Así mismo, la conductora le recuerda que el cantante Paul Michael le terminó por los mismos celos que muestra en 'La Granja VIP', ante esto la influencer afirma que trata de explicarle que todo estaría en su imaginación porque no le habría dado ninguna razón.

"Por un momento terminamos por sus celos tontos que yo traté de explicarle que solo está en su cabeza y es producto de su imaginación", agregó.

De esta manera, Pamela López deja en claro que si bien Paul Michael es una buena persona y está enamorada de él, no lo considera como el amor de su vida. Además, señala que los celos que muestra el joven cantante sería parte de la diferencia de edades que tienen en su relación.