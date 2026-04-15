Federico Salazar aclara que Erika Manrique fue su confidente: "Uno busca apoyo emocional"

Tras las imágenes de Federico Salazar abrazando a Erika Manrique en su casa, a un mes de separarse de Katia Condos, el periodista salió a aclarar el vínculo que tiene con su amiga cercana y también descarta que su matrimonio terminó por una tercera persona.

Federico Salazar sobre Erika

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Federico Salazar decidió hablar de manera más sincera y aclarar algunos puntos sobre los rumores de su relación con Erika Manrique. Es así como deja en claro que solo mantienen una amistad.

Que interpreten lo que quieran. Yo estoy seguro de lo que hago y lo que soy. No tengo problema con eso. Ella dijo, lo corrigió, lo que hay ahí es una amistad de muchos años, una amistad que hablas de ves en cuando... nos conocemos más de treinta años, antes que Katia. (Amistad) fuerte no diría, pero sí cercana, confidente eventualmente porque nos hemos visto en épocas y otras épocas no.

Así mismo, señala que Erika Manrique fue una confidente como muchos de sus amigos que le brindaron un apoyo emocional y consejos en medio de su separación con Katia Condos.

Obviamente el tema de la separación es un tema que no es fácil, uno busca consejos o apoyo emocional. He encontrado muchos hombros amigos (ella sería uno de ellos) sí, claro. Yo no pretendo que la gente entienda eso porque es mi mundo, mi vida.

Sobre Katia Condos

En otro momento, el reportero pregunta directamente por el amor que aún podría sentir por la actriz Katia Condos, y el periodista de América TV señala que siempre la amará.

"Una relación de tantos años, que ha sido buena hasta el último minuto, muy buena diría yo. Yo diría que en términos generales nos amamos, la palabra amor es bastante amplia, los amores se transforman también, no dejaré de quererla nunca", declaró.

Después, afirma que como comunicador entiende la libre expresión en los medios, pero no deja de sentirse un poco abrumado por toda la atención hacia su familia tras su separación.

"Es difícil y no veo la utilidad de hacer participar al público de los temas de una pareja y una familia. Todos podemos especular, me siento abrumado, pero así es la vida", agregó.

De esta manera, Federico Salazar deja en claro que no piensa tener una nueva relación sentimental y tampoco una reconciliación con Katia Condos por el momento, ya que está aún en el proceso de separación y que Erika Manrique solo es una amiga que le brindó consejos y apoyo emocional.