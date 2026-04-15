Pamela López reconoce dependencia emocional con Paul Michael: "En algunas situaciones siento que sí"

Las constantes discusiones entre Paul Michael y Pamela López en 'La Granja VIP' han generado numerosos comentarios sobre su relación, la cual muchos usuarios califican como "tóxica". En una reciente entrevista, la influencer se refirió a su vínculo con el cantante y habló sobre una posible dependencia emocional.

Pamela López se sincera sobre Paul Michael y su relación

Pamela López fue la segunda participante de la nueva sección del reality 'Corazón de granjero', donde los concursantes responden preguntas personales más allá de la convivencia. En esta ocasión, Ethel Pozo le consultó directamente sobre su relación con Paul Michael, especialmente tras una escena en la que la influencer rompió en llanto por el temor de que él fuera eliminado y ella se quedara sola en la competencia.

"Sí, en situaciones a veces siento que sí dependo (emocionalmente). Por lo menos en esta situación, quizás afuera tomo mis decisiones y las tomo también aquí, pero...", reconoció.

La trujillana explicó que este vínculo emocional estaría influenciado por el contexto del encierro y la competencia, además de las primeras semanas marcadas por tensos enfrentamientos con Samahara Lobatón, Melissa Klug y Shirley Arica, lo que incluso la habría llevado a una crisis nerviosa.

"Pero no conocer personas, tener dos semanas complicadas con personas complicadas, que vienen de diferentes formaciones, diferentes formas de expresarse, diferentes personalidades, y yo haber tenido una crisis nerviosa, pedir psicólogo", agregó.

Pamela López añadió que en ese momento se sintió sobrepasada por la situación, al punto de pensar en su salida del programa si su pareja llegaba a ser eliminada, ya que lo considera su principal apoyo dentro de la competencia.

"Se me dio (apoyo psicológico), gracias a Dios, ese soporte porque yo quería de verdad salirme. Yo le decía: 'si tú te vas, no me dejes, primero salgo yo y después te vas tú, porque no podré lidiar con esto'", recordó la participante del reality.

Pamela López habla de las escenas de celos de Paul Michael

En otro momento del programa, Ethel Pozo consultó a Pamela López sobre cómo maneja los celos de Paul Michael, quien en distintas ocasiones habría mostrado incomodidad por su cercanía con figuras como Pablo Heredia y Diego Chávarri. Ante la pregunta, la influencer reconoció que se trata de un tema complejo dentro de su relación.

"Sí es complicado, es de los temas más complicados que tengo con Paul. No quiero justificar sus celos porque no los tiene, porque son celos infundados. Los entendería si me ve excediéndome, siendo bastante confianzuda", comentó.

Asimismo, la expareja de Christian Cueva descartó que el problema esté relacionado con la diferencia de edad entre ambos, y más bien lo atribuyó a situaciones personales que el cantante aún estaría procesando.

"Yo me inclino más a que son vivencias que todavía nadie ha podido entender. Solo yo y las personas que queremos a Paul sabemos lo que le ha tocado vivir y necesita ser sanado", concluyó.

En conclusión, Pamela López reconoció una dependencia emocional hacia su pareja Paul Michael y abordó otros aspectos de su relación, señalando que atraviesan diversos problemas que aún vienen trabajando.