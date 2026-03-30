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Pamela López pelea con Paul Michael y advierte con separarse: "Tu comportamiento chibolo"

En el reality 'La Granja VIP', Pamela López y Paul Michael han tenido varias discusiones últimamente por celos del cantante y ahora, la influencer le manda fuerte advertencia.

Pamela López pelea con Paul Michael y advierte con separarse
Pamela López pelea con Paul Michael y advierte con separarse (Composición Karibeña)
30/03/2026

En más de una ocasión, Pamela López ha salido a defender a Paul Michael porque Pati Lorena lo llamó 'chibolo', pero ahora es la misma influencer quien lo llama así por sus recientes actitudes que muestra en 'La Granja VIP'. Ahora, le manda advertencia al cantante de salsa o sino lo dejará para siempre. 

Pamela López llama 'chibolo' a Paul Michael

En la 'Granja VIP', Pamela López y Paul Michael han vuelto a pelear por los aparentes celos del salsero. En esta ocasión, la influencer parecía estar cansada de la actitud de su pareja y le manda fuerte advertencia señalando que estaría mostrando inmadurez con sus respuestas. 

"Yo te mando a la m**, me largo, pero después no quiero que me estés diciendo nada. Estás a tiempo de pensar, recalcular de lo que estás haciendo, tu comportamiento chibolo", menciona López. Entonces, Paul Michael responde: "Tú me has dicho que soy tu payaso" y ella señala: "Te respondí a tus ataques, así de simple, tus respuestas tontas porque lo son. Un hombre de tu edad no responde así a una mujer". 

Es así como Pamela López viene encarando a Paul Michael por la forma en que estaría teniendo aquellas actitudes sobre ella. Aunque ahí no termina la conversación, pues la influencer lo tilda de groseo.

 "¿Cuándo te he respondido? 'Que no te necesito' ¿Eso te duele?", le responde nuevamente Paul Michael. Ante esto, López dice: "Eso es grosero, pero ayer sí me necesitabas".

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Otra pelea por celos 

Al parecer, la relación sentimental entre Pamela López y Paul Michael no estaría nada bien dentro del reality de convivencia 'La Granja VIP'. Es así como ambos protagonizaron una pelea en vivo cuando el cantante le reclamó a la influencer por recibir una hamburguesa de uno de los competidores y ella le responde entre lágrimas. 

"Paul, reacciona, por favor. Basta. Sé hombre, afronta. Compórtate ni siquiera me escuchas, deja de reírte, te estoy hablando en serio", le menciona Pamela López, y Paul le responde: "Afrontar qué significa que me trates como un chibolo, cada vez que me comporto como un hombre ni siquiera me tomas en cuenta. Hay personas de tu edad que te pueden entender".

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Dentro de toda la tensión, Pamela López siente que Paul Michael le estaría amenazando con dejarla en mal estado y ella no duda en compararlo con Christian Cueva, el padre de sus tres últimos hijos

De esta manera, Pamela López viene teniendo varias peleas en los últimos días con Paul Michael, a pesar de que se reconcilian al poco tiempo vuelven a pelarse. Dejando así en desconcierto lo que antes mostraban en redes sociales, ya que en la convivencia han visto varias confrontaciones por celos y mal comportamiento. 

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