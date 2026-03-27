Yiddá Eslava regresa al reality 'La Granja VIP' tras desmayarse: "Tuve un episodio epiléptico"

El programa reality 'La Granja VIP', sus competidores pasaron momentos de tensión cuando Yiddá Eslava se desmayó frente a todos y se cortó la transmisión en vivo sin saber lo que pasó. Ahora, la actriz volvió nuevamente y contó lo que pasó con ella.

Yiddá Eslava vuelve a 'La Granja VIP'

Este viernes 27 de marzo, los participantes del reality de convivencia se encontraban preocupados por el estado de salud de Yiddá Eslava. Aunque el programa emitió un comunicado para sus seguidores donde informaban que estaba bien, no daban mayor información.

Es así como la actriz reapareció nuevamente en 'La Granja VIP' con mucha energía y al verlos durmiendo, los levantó cantando y bailando. De manera inmediata, todos corrieron para abrazarla al saber que estaba recuperada. Luego, relató a sus compañeros lo que había pasado.

"Tuve más allá de convulsiones, tuve un episodio epiléptico, muchas convulsiones seguidas. Me dieron ocho convulsiones seguidas. Acá no sé cuántas me dio. He perdido la memoria. Solo recuerdo flashes, en una de ellas tenía un polo en la boca y volví a regresar y tenía un palo en la boca", declaró.

Yiddá Eslava contó así que había tardado en tomar su medicamento y eso causó que sufriera un episodio epiléptico. Así mismo, reveló que no recordaba lo que había pasado cuando se desmayó, solo pequeños momentos.

"Tome tarde la pastilla. Yo ya me sentía mal y desde el primer momento debí tomar la pastilla, pero como estaba en llantos. Cuando ya pasé ese umbral, esa pastilla no me hace efecto; tengo que meterme un clona debajo de la lengua para que me apague el cerebro y si no lo hago, pasa lo que vieron (...) todos los que me han visto en estos episodios me han dicho que es traumático porque parece que me voy a morir", agregó.

Se descompensó en plena transmisión

El episodio se registró durante la emisión en vivo del programa, en medio de un ambiente que parecía tranquilo tras el reciente ingreso de Jesús Barco. Los participantes compartían en la cocina cuando Yiddá Eslava empezó a manifestar signos de malestar.

"Estoy mal, mal mal, voy a tomar unas pastillas huev***, soy epiléptica", expresó la actriz, visiblemente afectada, mientras se dirigía a Miguel Vergara.

Tras estas palabras, la influencer decidió retirarse del lugar acompañada por Vergara. Sin embargo, segundos después ocurrió lo inesperado: Yiddá se desvaneció repentinamente y cayó al suelo, generando una reacción inmediata de sus compañeros.

De esta manera, Yiddá Eslava causó mucha preocupación entre sus compañeros en la noche del jueves 26 de marzo, pero felizmente la actriz regresó completamente recuperada al reality 'La Granja VIP'.