Cayetana vuelve a AFHS y sorprende a Joel con inesperado reencuentro: "Ha pasado mucho tiempo"

Cayetana finalmente regresó a "Al fondo hay sitio". Su aparición dentro de trama sorprendió a todos, pero quien se llevó el mayor impacto fue Joel. El querido mecánico fue engañado con un supuesto trabajo y terminó frente a frente con su expareja, en un momento lleno de tensión. ¿Qué pasó? Te contamos.

Cayetana está de vuelta en "Al fondo hay sitio"

El regreso de Cayetana a "Al fondo hay sitio" dejó a todos sorprendidos, pero nadie lo vivió más fuerte que Joel. El querido personaje fue llevado con engaños a la mansión de su ex y terminó cara a cara con un pasado que parecía cerrado.

Todo comenzó cuando Claudio engañó a Joel con el cuento de un auto malogrado. El mecánico llegó sin sospechar nada, hasta que escuchó una voz que lo dejó congelado.

"Perdona a Claudio. Él solo sigue lo que le pedí. Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has estado, Joel?", dijo Cayetana.

Joel no podía creer lo que estaba pasando. Su reacción fue inmediata y se notó el impacto. Sin embargo, Cayetana trató de calmar el momento. Sin embargo, Joel no se quedó callado y dejó claro que no le gustó nada la forma en la que lo hicieron llegar. Aun así, Cayetana insistió en que se quedara para conversar y aclarar todo.

"Cambia esa cara de susto... (Cayetana) Sí, pero no la de antes", le dijo Cayetana con seguridad. "Por eso me trajiste con mentiras", respondió incómodo. "¿Acaso habrías aceptado una invitación cordial de mi parte?", contestó ella. "No... Dicho esto, entonces yo ya me retiro", señaló Joel. "No, no, por favor, quédate... Déjame demostrarte que las heridas del pasado ya han sanado", expresó Cayetana.

Cayetana abre su corazón

Durante la conversación, la joven sorprendió al contar detalles fuertes de su vida. Cuando Joel preguntó por su familia, ella reveló que su padre está muerto, su mamá de viaje y su hermano para trabajando.

"Está muerto", dijo sobre su padre, generando un momento serio. Luego agregó: "(Mi madre) se fue a Australia con su entrenador personal (¿y tu hermano el 'Gianguapo'?) trabajando todo el día".

Este momento mostró una nueva cara de Cayetana, más vulnerable y directa. Por su parte, Joel dejó claro que su vida ha cambiado completamente. El personaje no solo tiene un negocio, sino también una relación estable. Cayetana no ocultó su sorpresa y reaccionó con una sonrisa.

"Ahora tengo un taller mecánico... Ahora estoy con Macarena", contó con orgullo. "Y agárrate, vamos a tener a nuestro primer calato", reveló emocionado. "No me lo puedo creer. Qué buena noticia. Estoy segura de que vas a ser un excelente papá", respondió.

¿La chispa sigue viva?

Aunque Joel dejó claro que está feliz con su pareja, el ambiente entre ambos tuvo momentos de cercanía. Incluso, él se animó a cantar su tema "El vampiro enamorado". Al irse, aceptó que seguirían en contacto. Sin embargo, al final, Joel puso límites claros. Ya en su taller, fue directo con Claudio.

"Ya pues Joel, tú sabes que yo siempre he sido fan de tu música", le dijo ella, logrando que él acceda. Cuando estuvo en su taller, Joel le a Claudio: "Está claro, la chamaquita no me ha superado", y le advirtió: "No le vayas a dar mi número... yo estoy en una relación sana".

Cabe señalar que dentro de la mansión de Cayetana, Claudio comentó que por fin volvió a verla sonreír, y ella no dudó en agradecerle por ese "regalo". El avance de la serie también dejó ver que la ex de Joel lo llama justo cuando él se encuentra con Macarena.

En conclusión, el regreso de Cayetana ha removido todo en la historia de Joel. Aunque él asegura estar firme con Macarena, este reencuentro dejó claro que el pasado todavía pesa. Y con lo que se viene, la historia promete más drama en los próximos capítulos.