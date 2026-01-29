Carlos Orozco desafía a Santi Lesmes tras amenaza legal por Pol Deportes: "Haz lo que tengas que hacer"

La polémica entre el streamer Carlos Orozco y el conductor de televisión Santi Lesmes sigue creciendo y generando un fuerte debate en redes sociales. Todo se desató luego de que Lesmes anunciara acciones legales contra Orozco, tras sentirse aludido por sus cuestionamientos sobre el manejo mediático del joven creador de contenido Pol Deportes. El streamer decidió responder.

El origen del conflicto por Pol Deportes

El enfrentamiento comenzó cuando Carlos Orozco criticó públicamente la organización de un evento relacionado con Lionel Messi, donde se generaron grandes expectativas alrededor de Pol Deportes. Según el streamer, se habría ilusionado al menor con una experiencia que finalmente no se concretó, lo que consideró irresponsable.

Durante su programa digital, Orozco cuestionó el manejo del caso y expresó su preocupación por el entorno que rodea al joven. Además, lanzó una advertencia directa hacia Santi Lesmes, sugiriendo que se estaba "aprovechando" la situación del menor.

"La gente anunció como si (Pol) fuese a narrar", señaló, dejando en claro que el evento fue presentado de manera exagerada. "Con todo cariño, te están agarrando de hue...", expresó, frase que encendió la polémica y provocó la inmediata reacción del conductor español.

Santi Lesmes respondió en vivo en el programa "Arriba mi Gente", visiblemente molesto por los comentarios. El presentador rechazó cualquier insinuación indebida y explicó el apoyo que le brinda al joven creador de contenido.

"Me pasaron un video en el que el señor Carlos Orozco dice: ponte un poco más de lo que dice P. Diddy Lesmes. Puff Diddy ha sido acusado de agresión sexual facilitada por (sustancias ilícitas), de abuso sexual infantil y acoso sexual... Nos vamos a conocer en un juzgado y ahí vas a tener que demostrar lo que estás diciendo", manifestó, señalando que lo recibió en su casa con su esposa e hija.

Lesmes aseguró que siempre ha buscado el bienestar de Pol Deportes y que su intención nunca ha sido perjudicarlo. Además, anunció que recurrirá a la vía legal para defender su imagen y su honor frente a lo que considera acusaciones graves.

Orozco responde sin filtros y reta a Lesmes

Horas después, Carlos Orozco no se quedó callado y respondió con firmeza durante la emisión de su programa. El streamer minimizó la amenaza legal y reafirmó su postura crítica frente al manejo del caso.

"Viene Santi Lesmes, español que trabaja en mi país hace años, a decirme que me va a demandar a mí en mi país por preguntar cuál es el destino y qué está pasando con un chibolo que es menor de edad peruano", expresó.

Luego lanzó un reto directo al conductor. Orozco insistió en que sus cuestionamientos buscan generar transparencia y proteger al menor. Según él, nadie debería estar por encima del escrutinio público cuando se trata del bienestar de un adolescente.

"Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, cada uno ve en qué decide gastar su plata, ¿no? (...) y procede con lo que tengas porque proceder, que a mí personalmente me parece un chascarrillo, una broma, una estupidez y que no has aclarado nada de lo que viene después", señaló.

En medio de esta controversia, Pol Deportes salió a pronunciarse en redes sociales y defendió a Santi Lesmes, agradeciendo el apoyo que ha recibido de su parte. Sin embargo, la disputa entre el streamer y el conductor continúa escalando y mantiene en vilo al público.

"Siempre no van a faltar malas personas, pero gracias a Dios me puso una buena persona que me está ayudando y ya tenemos un equipo (...), nosotros muy felices, mis padres agradecidos con el tío Santi por el apoyo, pero en el tema de las negociaciones lo ve el de marketing. Pero ustedes que nosotros en el nuevo canal de YouTube '+QTV' de María Pía", señaló Pol.

En conclusión, la polémica entre Carlos Orozco y Santi Lesmes ha dejado en evidencia un fuerte choque de posturas sobre el manejo mediático de Pol Deportes, generando un intenso debate en redes sociales. Mientras el streamer insiste en su derecho a cuestionar y pedir transparencia, el conductor defiende su labor y anuncia acciones legales para proteger su imagen.