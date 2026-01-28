Streamer Diego André pide perdón a Pol Deportes tras comentarios despectivos: "Asumo la responsabilidad total"

El streamer peruano Diego André Rodríguez se pronunció tras la polémica generada por comentarios despectivos durante una transmisión en vivo contra Pol Deportes. Sus declaraciones desataron una ola de críticas de usuarios y figuras del ámbito deportivo y digital, lo que finalmente lo llevó a emitir un comunicado formal.

Diego André ofrece disculpas sin atenuantes

A través de su cuenta de Instagram, Diego André difundió un mensaje dirigido "a la opinión pública y especialmente a Cliver Huamán (Pol Deportes)", en el que reconoció su error y asumió la responsabilidad por sus palabras. El pronunciamiento se dio tras varios días de cuestionamientos por el tono y contexto de sus declaraciones, consideradas ofensivas por gran parte de la audiencia.

"Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las declaraciones vertidas recientemente en una transmisión en vivo. Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones", escribió el streamer en su comunicado.

Rodríguez también abordó uno de los puntos más debatidos del caso, aclarando que la controversia no se centró únicamente en los términos utilizados, sino en la forma en la que los empleó.

"El uso de términos geográficos no fue el problema en sí mismo, sino que el tono y el contexto en el que lo empleé fueron totalmente equivocados", precisó.

Más adelante, el creador de contenido reconoció que su reacción estuvo marcada por una actitud de soberbia y falta de empatía hacia el joven narrador deportivo.

"Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia, ignorando el enorme esfuerzo que Cliver, a su corta edad, viene realizando para salir adelante", admitió.

Reconocimiento al talento de Pol Deportes y compromiso personal

En el mismo mensaje, Diego André destacó el talento y la dedicación de Cliver Huamán, subrayando que su trabajo merece respeto. "Cliver ha demostrado un talento y un empeño que me corresponde reconocer y respetar", señaló, marcando un cambio de tono frente a sus expresiones iniciales.

Asimismo, el streamer reflexionó sobre su rol como comunicador digital y la responsabilidad que implica contar con una plataforma de alcance masivo. "Me comprometo a revisar mis actitudes y a entender que, como comunicador, mis palabras tienen un impacto que debe ser manejado con respeto y responsabilidad", afirmó.

El pronunciamiento concluyó con un mensaje directo hacia el adolescente y su entorno cercano. "Mis respetos para Pol Deportes por su esfuerzo y resiliencia. Lamento profundamente el momento incómodo para él y su familia", expresó.

Lejos de cerrar el debate, las disculpas provocaron nuevas reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron la sinceridad del mensaje e ironizaron sobre el comunicado, lo que llevó a Diego André a bloquear comentarios y restringir interacciones en sus publicaciones, una decisión interpretada por algunos como un intento de frenar el hostigamiento.

Pese a estas acciones, el debate continuó en otras plataformas, mientras Pol Deportes siguió con sus actividades y recibió el respaldo de periodistas, narradores y figuras públicas. Además, el joven narrador se alista para lanzar un podcast como parte de su crecimiento y consolidación en la comunicación deportiva.