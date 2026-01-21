César BK se pronuncia contra Leslie Shaw y su novio tras denunciar agresión: "Fue una actitud cobarde"

El cantante César BK rompió su silencio luego de denunciar que fue agredido verbalmente y físicamente por Leslie Shaw y su pareja, conocido como El Prefe. El artista calificó el hecho como lamentable, asegurando que todo pasó de manera inesperada y sin provocación previa.

César BK arremete contra Leslie Shaw y su novio tras agresión

El cantante César BK habló luego de denunciar que fue agredido físicamente por la cantante Leslie Shaw y su pareja, conocido como El Prefe. El artista contó su versión de los hechos y se mostró indignado por lo ocurrido, señalando que todo pasó sin provocación y en un momento en el que no esperaba ningún conflicto.

Según relató, el incidente ocurrió en Villa El Salvador, adonde acudió para una grabación. Al terminar la actividad, se produjo el altercado. César BK explicó que nunca imaginó vivir una situación así en un espacio que consideraba tranquilo. Explicó que nunca imaginó vivir una situación así en un espacio que consideraba tranquilo.

"La verdad, recontra lamentable lo que ha ocurrido hoy y una actitud cobarde por parte de él, pues me lanza un puñete y se esconde detrás de su seguridad. Yo fui a un lugar amigable y ni siquiera fui con seguridad, horrible... (¿Han esperado que no haya mucha gente para golpearte?) Lo ha calculado de esa manera y encima vienes de otro país a agredir", afirmó el cantante.

Denuncia en la comisaría y acusaciones verbales

Tras lo sucedido, el artista confirmó que ya tomó acciones legales. Indicó que presentó una denuncia en la comisaría de Surco por la agresión física y que también decidió denunciar a Leslie Shaw por agresión verbal. Además, señaló que seguirá los procedimientos correspondientes para dejar constancia del impacto emocional que le generó el incidente.

"Sí, hice la denuncia en la comisaría de Surco y a ella también la estoy denunciando por agresión verbal porque me dijo frases homofóbicas por montón. También voy a pasar por el médico legista para una pericia psicológica", sostuvo.

Sobre cómo se dio el ataque, César BK contó que fue sorprendido. Tras responderle que se alejara, asegura que recibió un golpe. Dijo que pudo evitar algo peor porque logró cubrirse con el brazo.

"De la nada se acercó y me dijo: 'Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, no?'. Yo le dije: 'Sal de acá, brother' y el chico atinó a darme un golpe en la cara. Luego, cuando quise reaccionar se fue detrás de su seguridad", recordó. "Felizmente puse mi antebrazo", explicó a Trome.

Diferencias musicales y fuerte crítica final

El cantante aclaró que los problemas con Leslie Shaw siempre fueron solo por temas musicales y nunca personales. Señaló que se habló de una posible copia de canciones y de comentarios previos, pero negó haber tenido intención de agredir a nadie.

"Yo no le hice nada a ese brother y los problemas con ella eran únicamente de lo musical. Jamás haría algo para atentar contra su vida por más que me caiga tan mal como me cae. Lo que ha sucedido fue un acto de vandalismo, ya no somos niños para andar con esas tonteras... Por lo que vi, ella es todo menos una dama y él un delincuente", afirmó.

El cantante fue enfático al rechazar la violencia y aseguró que este tipo de hechos no deberían pasar entre artistas. Para él, el ataque fue premeditado y se dio cuando había poca gente alrededor. También cuestionó que se recurra a la agresión por diferencias de opinión. Mientras tanto, el caso ya está en manos de las autoridades y el cantante aseguró que no dará marcha atrás en su denuncia.

En conclusión, César BK aseguró que fue víctima de una agresión física y verbal inesperada por parte de Leslie Shaw y su pareja, El Prefe, por lo que decidió denunciar el hecho ante las autoridades y someterse a las evaluaciones correspondientes. El cantante remarcó que el conflicto nunca pasó de lo musical y rechazó cualquier forma de violencia.