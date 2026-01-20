César BK denuncia al novio de Leslie Shaw de agresión física y verbal: "Está en manos de la justicia"

Como se recuerda, Leslie Shaw se ha enfrentado en múltiples ocasiones a varios artistas peruanos. Uno de ellos fue con César BK, quien ahora acaba de denunciar a la artista y su novio 'El Prefe' de agresión.

César BK acusa al 'Prefe' de agresión

A través de un video publicado en sus redes sociales, César BK salió a exponer que sufrió de una agresión física y verbal de parte del novio de Leslie Shaw. Según lo que relató, 'El Prefe' le lanzó un golpe cuando se encontraron en un lugar.

"No es fácil para mí hacer este video, pero creo que es necesario. El día de hoy sufrí una agresión física y verbal de parte de las dos personas que aparecen en el inicio del video. Un golpe lanzado cobardemente por el novio de la señorita, que después de lanzarlo decidió protegerse con el celular que tenía", expresó.

En el video se puede ver como el cantante grabó a la cantante Leslie Shaw reclamándole a lo lejos y a su novio burlándose de los hechos, mientras que él le reclamaba tras ser agredido. Según cuenta el artista, el lugar contaría con cámaras de seguridad que grabaron todo y además, de testigos presentes.

"Una, hay cámaras en el local que captaron todo y dos, hay testigos que vieron todo desde el inicio. Hago este video para decir que todo esto está en manos de la justicia y estoy seguro que van a poder actuar de la manera correcta y porque recibí amenazas de parte de estas dos personas", señaló.

¡Toma medidas legales!

Así mismo, César BK afirmó que ha decidido tomar medidas legales frente a la actual situación del país. Además, de que ya viene siendo amenazados tanto por 'El Prefe' como de Leslie Shaw tras los hechos ocurridos hace unas horas.

"Con todo lo que está pasando en el país, prefiero no ser tibios con esto y ser sincero. Estoy haciendo una solicitud de garantías sobre mi vida. Me parece pésimo que una persona decida ir a otro país para terminar cometiendo este tipo de actos", comentó.

De esta manera, Leslie Shaw y 'El Prefe' están nuevamente involucrados en una polémica en la farándula que ahora serían investigados tras la denuncia de César BK por agresión física y verbal. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado sobre las recientes acusaciones del cantante, como se recuerda no sería la primera vez que tienen confrontaciones.