Pamela López contra Christian Cueva tras pedir tenencia compartida de sus hijos: "No quieren estar con él"

Hace unos días, la abogada de Christian Cueva reveló que pedirían la tenencia compartida de los hijos que tiene con Pamela López para que no sean expuestos a maltrato psicológico. Ahora, la influencer salió a responder con todo.

Pamela López en contra de la tenencia compartida

A través de una entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela López salió a responder con todo tras escuchar que la abogada de Christian Cueva señaló que sus hijos estarían expuestos al maltrato psicológico por acusaciones dadas por el colegio sobre su crianza en el último año.

Ante esto, la influencer no dudó en arremeter en contra el pelotero señalando que no estaría interesado en la vida de sus tres niños. Así mismo, comentó que sería un pedido con falta de atino.

"Que payasa de verdad, ¿Desde cuando tu patrocinado no ve a mis hijos? ¿Desde cuando tiene vacaciones? Preocúpate por eso, y así quieres tenencia compartida. De verdad hay que ser descerebrada para solicitar eso, cuando no sabes qué comen, qué le gusta, cuando ni siquiera quieren estar con él. Está loca", expresó.

Es así como Pamela López señala que la abogada del futbolista no entendería sobre la situación actual de su representante al pedir la tenencia compartida. Por ello, no dudó en burlarse de sus declaraciones y que no estaría dispuesta a ceder en aquel pedido que planteen sobre sus hijos.

¿Qué dijo la defensa legal de Christian Cueva?

Medaly Barrientos también se refirió a la reciente exigencia de Pamela López, quien habría solicitado un monto de 64 mil soles por concepto de manutención para sus tres hijos. Frente a ello, la defensa del futbolista anunció que solicitarán la tenencia compartida de los menores.

"Nosotros vamos a pedir la tenencia compartida. Los niños están expuestos a un maltrato psicológico por parte de la señora", sostuvo la abogada en el mismo programa.

Barrientos aseguró contar con material audiovisual que demostraría que los menores estarían siendo influenciados negativamente, pese a que su madre afirma que ellos no conocen las polémicas en las que se ha visto envuelto su padre.

De esta manera, los representantes legales de Christian Cueva estarían planteando pedir la tenencia compartida de sus hijos con Pamela López y poder convivir más con ellos. En ese sentido, la influencer salió a responder con todo señalando que sería algo totalmente fuera de sentido que hagan ese pedido, cuando incluso sus niños no quieren ver a su padre.