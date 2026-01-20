Samahara Lobatón estaría pagando la defensa legal de Bryan Torres: "Son abogados muy caros"

Por medio de las redes, una firma de abogados anunció que defendería a Bryan Torres tras denunciado por Melissa Klug por haber agredido a Samahara Lobatón. Ahora, se ha revelado que sería la misma influencer quien estaría pagando la defensa legal del salsero para que no vaya a la cárcel.

¿Samahara Lobatón estaría pagando el abogado de Bryan?

El programa digital de 'Chimi Churri' ha revelado una información sobre el caso de Bryan Torres y Samahara Lobatón. Mientras se mostraban indignados de que el salsero siguiera presentándose en varios conciertos de Barrio Fino, a pesar de la agresión que se volvió viral, contaron una información más preocupante.

Según uno de sus conductores, la defensa legal de Bryan sería uno de los más caros que existe en Lima. Aunque la panelista Verónica reveló una información más preocupante, es que la hija de Melissa Klug sería quien estaría pagándolo.

"Que pena este tipo de hombres y que pena que siga trabajando como si nada y peor, que tenga buenos abogados, que me enterado que son muy muy caros a su favor", expresó uno de los conductores. Entonces, Verónica agrega: "Al parecer sería pagado por la misma Samahara, imagínate".

En ese sentido, otro de los conductores menciona que el abogado estaría consternando por su decisión de defender al salsero, pero que Samahara Lobatón estaría ayudándolo para defenderlo sería aún más indignante.

"Es un descaro y defender a un pegalón que se ha exhibido en todo un país que le ha pegado, la ha sometido a un acto de violencia y que el abogado salga a decir 'por si acaso, yo soy el abogado del señor Bryan Torres y lo voy a defender, porque acá defendemos causa. Quiero pensar que es un rumor que Samahara estaría pagando el abogado a él", expresó.

¿Qué dice la defensa del salsero?

A través de las redes sociales, una firma de abogados ha revelado que asumirá la defensa de Bryan Torres luego de que fuera denunciado por Melissa Klug por agredir a Samahara Lobatón. Así mismo, revela que trabajarán como la presión mediática influye en las decisiones de las autoridades.

Así mismo, señaló que un video viral no sería un material probatorio y que la misma agraviada no ha puesto la denuncia. Afirmando que buscarán la verdad y que el salsero no tendría que recibir una pena de cárcel.

De esta manera, Bryan Torres contaría con una defensa legal muy cara que lo representaría para que no llegue a terminar en la cárcel. Ahora, según un programa digital, sería Samahara Lobatón quien estaría corriendo con los gastos de los abogados del salsero.