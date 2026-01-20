Yahaira Plasencia habla de duro momento familiar y agradece a Dios: "Él siempre me responde"

La salsera Yahaira Plasencia atraviesa una etapa sensible en su vida personal. Hace algunos meses, la cantante sorprendió al contar que su familia vive un proceso complicado, situación que incluso la llevó a alejarse por un tiempo de sus actividades artísticas. Aunque ha preferido mantener los detalles en reserva, hoy vuelve a pronunciarse con un mensaje cargado de fe y agradecimiento.

Yahaira Plasencia sobre delicado momento familiar

En declaraciones recientes, la salsera Yahaira Plasencia habló con sinceridad sobre lo que vive con su familia. Sin entrar en explicaciones profundas, la cantante resaltó que se trata de un proceso delicado, pero que están enfrentando con mucha fe y optimismo.

La intérprete dejó en claro que, pese a las dificultades, su familia se mantiene unida y con esperanza. Para Yahaira, confiar en Dios ha sido clave para afrontar este momento sin perder la calma ni la fuerza que la caracteriza.

"Estoy muy agradecida con Dios. Estamos viviendo un proceso con mi familia bastante delicado, pero de alguna u otra manera estamos súper contentos de que Dios sea tan bueno, tan misericordioso y que todo esté yendo bien", expresó la artista en sus redes sociales.

La salsera remarcó que la oración se ha convertido en una constante en su día a día y que eso le da tranquilidad. Finalmente, Yahaira dejó una frase que resume su sentir y su fe en este momento de su vida.

"Así que nada, estoy agradecida infinitamente a Él porque oro mucho, porque le pido siempre por la salud y bienestar de los míos, de los que amo. Y bueno, Él siempre me responde, así que estoy muy contenta por ese lado", señaló.

Se prepara para volver a los escenarios en Estados Unidos

Mientras enfrenta este momento familiar, Yahaira Plasencia también mira hacia adelante en lo profesional. La cantante anunció con entusiasmo su gira por Estados Unidos, la cual se realizará en febrero de 2026 y marcará su regreso a los escenarios internacionales tras algunos años.

La gira arrancará el 13 de febrero en Virginia, seguirá el 14 en Connecticut y el 15 en New Jersey. Luego, continuará el 20 en Miami y cerrará el 21 de febrero en New York. La artista invitó a su público a acompañarla en estas presentaciones, prometiendo shows llenos de salsa, ritmo y mucha energía.

En conclusión, Yahaira Plasencia demuestra que, aun en los momentos más difíciles, busca mantenerse firme gracias a su fe, su familia y la música. Aunque no atraviesa una etapa sencilla, se muestra agradecida, tranquila y enfocada en lo que viene. Con el cariño de su público y una gira internacional en puerta, la salsera sigue adelante, confiando en que todo mejorará.