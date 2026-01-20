Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo tras imágenes con Luis Fernando Rodríguez: "Le agarraba la pancita"

Yahaira Plasencia volvió al centro de la atención mediática tras la difusión de imágenes en redes sociales que desataron especulaciones sobre un posible embarazo. La salsera fue captada junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo', en un aparente centro de salud con una misteriosa pancita.

¿Yahaira Plasencia con pancita junto a Luis Fernando Rodríguez?

Las imágenes difundidas muestran a Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez en un ambiente que muchos identificaron como una clínica. En varias tomas, la cantante aparece con mascarilla y recostada en un sillón, con el abdomen abultado, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y un posible embarazo.

La publicación de Instarándula provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Una seguidora incluso consultó directamente a Samu Suárez sobre la situación de la salsera, al notar la actitud cercana del empresario durante el encuentro.

"Hoy vi a Yahaira ¿está embarazada? Él estaba muy cariñoso y la agarraba la pancita a cada rato o capaz solo era de cariño", escribió la usuaria, mensaje que se viralizó en cuestión de horas.

El comportamiento de Rodríguez, quien en los videos aparece tocando de forma constante el abdomen de Yahaira, alimentó las sospechas. Sin embargo, la cantante aún no se pronuncia para confirmar o descartar un embarazo, y algunos seguidores sugieren que podría tratarse de un problema de salud o una percepción equivocada.

@rkt696 ¿Yahaira Plasencia está embarazada? Salsera y 'El Diablo' encienden rumores por esta imagen ♬ sonido original - rkt696

El vínculo entre Yahaira Plasencia y 'El Diablo' vuelve a generar comentarios

Este nuevo episodio se suma a la atención que ya venía recibiendo la relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. En diciembre, luego de varias semanas de rumores y apariciones públicas, la propia artista confirmó que se estaba dando la oportunidad de conocer al empresario, aclarando su situación sentimental.

"Estoy conociendo. Conocer no tiene nada de malo y tengo el derecho, pero ahorita mi mente y mi corazón está en mi familia. Soy soltera, no le hago daño a nadie y estoy conociendo", declaró en su momento.

La confirmación llegó después de que ambos fueran vistos juntos en distintos eventos, pese a las advertencias públicas de Pamela López, quien pidió cautela a la cantante respecto a la actitud del empresario. Aun así, Yahaira decidió seguir adelante con el acercamiento y dejó claro que no se dejaría influenciar por opiniones externas.

Desde entonces, cada aparición de la pareja ha generado comentarios y especulaciones, que ahora se intensificaron con la difusión de estas imágenes. La posibilidad de que la salsera esté esperando a su primer hijo se convirtió en tema recurrente en redes sociales y programas de espectáculos.

@rkt696 Yahaira Plasencia aclara su cercanía con Luis Fernando Rodríguez. ♬ sonido original - rkt696

Las recientes fotografías de Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez reavivaron el interés del público y los rumores sobre un posible embarazo. Aunque las imágenes generaron diversas interpretaciones, la cantante aún no confirma la información, mientras el tema la mantiene en el centro de la conversación mediática a la espera de un pronunciamiento.